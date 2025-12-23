Estamos a un sólo día de celebrar la Nochebuena y toda las casas ya lucen con sus adornos, luces navideñas y como no, el árbol de Navidad. Algo que como decimos, no puede faltar pero que a la vez, provoca que vayamos con cuidado ya que cualquier pequeño descuido puede convertirse en un problema serio. Por eso el mensaje que ha lanzado el capitán Chmileak, bombero de la Base Naval de Rota, ha empezado a circular con fuerza en redes. En su último vídeo de Instagram repasa uno por uno los fallos más comunes que provocan incendios en estas fechas y advierte sobre todo, a quienes tienen un árbol de Navidad natural.

En el vídeo publicado en la cuenta de Instagram de la Base Naval de Rota, podemos ver a unos bomberos en un simulacro en el que apagan un árbol de Navidad. Luego, una vez sofocado el fuego, el mencionado capitán se quita el casco y nos explica de forma clara qué debemos hacer o qué precauciones tener en cuenta si tenemos árbol de Navidad natural, qué ocurre si de repente se provoca un incendio en casa y además tener algo muy claro: las velas es mejor tenerlas apartadas de la decoración navideña así como del árbol. El mensaje es importante porque todos reconocemos que, en mitad del ritmo frenético de estos días, es fácil confiarse más de la cuenta. El capitán Chmileak insiste en que los bomberos están preparados para intervenir siempre que haga falta, pero subraya que cada familia debe asumir su parte. Por ello, es importante adoptar precauciones básicas que, bien aplicadas, evitan la mayoría de incidentes.

Los militares de la Base de Rota de Cádiz avisan sobre los peligros de la Navidad

En el vídeo, el capitán aborda primero el clásico árbol de Navidad, que para muchos es sólo un elemento decorativo, pero que puede convertirse en un riesgo si está seco. Recomienda elegir siempre un árbol natural que tenga las agujas verdes y sujetas, señal de que conserva frescura, y mantenerlo bien hidratado. No es un detalle menor. Un árbol seco arde en segundos y genera una llama enorme en muy poco tiempo. De hecho, en estas fechas es uno de los principales elementos que desencadenan incendios domésticos.

Después pasa a las luces interiores, un punto que siempre genera dudas. Aconseja usar solo productos con certificación UL, que garantizan un estándar mínimo de seguridad, y revisar los cables para comprobar que no estén pelados ni dañados. Muchas veces se reaprovechan luces de años anteriores sin comprobar su estado real y ahí se producen chispazos que pueden prender en un árbol, un cortina o cualquier adorno cercano. El capitán recomienda no relajarse con este tema porque es una de las causas más frecuentes de fuego en viviendas durante diciembre.

Otra cuestión importante es la cocina. Su consejo es tan simple como quedarse cerca mientras haya fuego encendido o aceite caliente. No dejar nada sin vigilancia. Aquí no hace falta un fallo eléctrico ni un descuido técnico. Basta con salir un momento al salón, atender una llamada o seguir una conversación para que algo se queme y desencadene un incendio. Por eso insiste en mantener la atención y evitar multitareas peligrosas. En estas fechas, entre comidas familiares y cenas especiales, el riesgo aumenta porque se cocina más y se cocina con prisa.

Extintores y velas

El capitán también hace hincapié en algo que sorprende a más de uno: tener un extintor en casa. Y no sólo tenerlo, sino colocarlo en un lugar accesible y saber usarlo. Reconoce que muchas familias nunca se plantean esta medida, pero en un momento de emergencia puede marcar la diferencia. Un fuego que se inicia en un paño de cocina, una vela o una regleta puede apagarse en segundos si se interviene rápido.

En cuanto a las velas, uno de los elementos decorativos más típicos de estas fechas, el capitán es rotundo. Deben mantenerse a metro y medio cualquier material combustible. De este modo, olvídate de colocarlas junto al árbol, cerca de cortinas, encima de muebles con adornos de tela o junto a centros de mesa llenos de elementos secos.

El vídeo cierra con un mensaje cercano dirigido a quienes trabajan con él y a cualquiera que vea el reel. Pide prudencia, sentido común y recuerda que estas fechas traen también más carga de trabajo para los bomberos. De hecho, comenta que debe marcharse porque tienen varios incendios que atender. Con su vídeo, que ya está siendo compartido, este capitán de bomberos de la Base Naval de Rota hace una clara llamada a la responsabilidad que, lejos de sonar repetida, llega en el momento justo para recordar que la seguridad en fechas como las que ya estamos viviendo, comienza en casa.