¿Qué es la Base Naval de Rota, dónde está, para qué sirve, cómo visitarla y por qué es tan importante?

La Base Naval de Rota en Cádiz está considerada por Estados Unidos la puerta de entrada al Mediterráneo. NAVSTA Rota desempeña un papel crucial en el apoyo a los objetivos y la defensa de Estados Unidos. Proporciona apoyo logístico y presencia estratégica crucial para las operaciones África y Oriente Medio.

NAVSTA Rota apoya las prioridades estratégicas de las Fuerzas Navales de Europa y África Central (Eurafcent), la 6.ª Flota y el comando de combate. Proporciona aeródromos e instalaciones portuarias, seguridad, protección de la fuerza, apoyo logístico, soporte administrativo y servicios de emergencia a todas las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN.

Está situada en una base de la Armada Española de 2470 hectáreas (6100 acres) en Rota (Cádiz). NAVSTA Rota proporciona soporte de carga, combustible y logística a las unidades que transitan por la región, apoyando a buques de EEUU y la OTAN con tres muelles activos; aeronaves de la Armada y la Fuerza Aérea de EEUU con un aeródromo de 267 hectáreas (670 acres); y las mayores instalaciones de armas y combustibles de Europa, todas ubicadas dentro de una única y segura línea de defensa.

Rota se encuentra en la bahía de Cádiz, entre las localidades de Rota y El Puerto de Santa María. Tiene cuatro puntos de acceso (Rota, Jerez de la Frontera, El Puerto y Fuentebrava) son operados por las fuerzas de seguridad españolas. La seguridad dentro de la base está a cargo de equipos de seguridad de la Armada española y estadounidense.

Sí, se puede visitar la Basa Naval de Rota. Es posible ir a Rota el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, también conocido como Día de la Hispanidad, que hay una jornada de puertas abiertas. El Día de las Fuerzas Armadas, también se permite su visita.

La Estación Naval de Rota proporciona respaldo a buques estadounidenses y de la OTAN, facilita el movimiento seguro y eficiente de vuelos y pasajeros de la Armada y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y suministra carga, combustible y municiones a las unidades de la región.

NAVSTA Rota es la única base en el teatro de operaciones europeo capaz de apoyar las operaciones de lavado del Grupo de Preparación Anfibia (ARG) tras su despliegue. El puerto también ofrece instalaciones seguras de mantenimiento y carga de retorno junto al muelle. La Estación Naval de Rota también apoya la rotación del ARG y acoge a marineros e infantes de marina de las unidades a flote visitantes.

Proporciona apoyo vital a la Base Aérea de Morón y a los apoyos en Madrid y Valencia y Lisboa (Portugal). Rota también respalda las operaciones en curso en el teatro de operaciones europeo.

