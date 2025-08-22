TVE presenta como experto independiente a un bombero candidato de Podemos: «Es el cambio climático»

TVE ha presentado este jueves 21 de agosto en el espacio de Jesús Cintora de Malas Lenguas como experto independiente a un bombero candidato de Podemos para analizar los incendios: «Es el cambio climático». Marcos Gómez, bombero forestal, fue candidato de Podemos en Arenas de San Pedro (Ávila) el pasado 28 de mayo de 2023, en las elecciones municipales.

Pedro Sánchez visitó el pasado martes 19 de agosto una de las zonas afectadas por los devastadores incendios en Extremadura, el de Jarilla (Cáceres). Allí, el presidente socialista volvió a analizar la devastación provocada por los fuegos. Evitó hacer autocrítica y tampoco se refirió a los pirómanos, pese a que la práctica totalidad de los incendios son intencionados. En su lugar, volvió a señalar a la «ola de calor» y la «emergencia climática».

«Lo que estamos viendo son efectos fundamentales del cambio climático».

del cambio climático». «Cada vez nos encontramos comportamientos de fuego más virulentos , y esto ha venido para quedarse».

, y esto ha venido para quedarse». «O nos ponemos de acuerdo y hacemos las cosas bien y nos preparamos o nos va a pasar otra vez por encima».

El canal público lo presentó únicamente como «bombero forestal» sin mencionar su pasado político, lo que ha suscitado críticas por falta de transparencia en la elección de sus «expertos independientes».

Como se puede ver en el vídeo de abajo, presentó su candidatura el pasado 28 de mayo de 2023 con Podemos a las elecciones del ayuntamiento de Arenas de San Pedro (Ávila). Entonces, ganó el Partido Popular. Podemos quedó tercero por detrás del PSOE.

El pasado miércoles 20 de agosto el programa Malas Lenguas presentado por Jesús Cintora en TVE cubrió la manifestación que se celebró en Valladolid para exigir la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión de los incendios forestales en la comunidad. El programa de la cadena pública entrevistó a un supuesto afectado de los incendios. Era un militante y candidato de Izquierda Unida en Laguna de Duero en 2011 llamado Luis Miguel Pérez San José. Esta circunstancia llamó la atención de muchos usuarios de redes sociales, que tacharon el episodio de manipulación informativa y han recordado casos parecidos.