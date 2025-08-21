TVE cuela como ‘ciudadano anónimo’ a un candidato de IU para pedir la dimisión de Mañueco

Nueva polémica política en TVE. El programa Malas Lenguaspresentado por Jesús Cintora en TVE cubrió, el miércoles 20 de agosto, la manifestación que se celebró en Valladolid para exigir la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión de los incendios forestales en la comunidad. El programa de la cadena pública entrevistó a un supuesto afectado de los incendios pero parece que no era un ciudadano anónimo elegido al azar sino un militante y candidato de Izquierda Unida en Laguna de Duero en 2011 llamado Luis Miguel Pérez San José. Muchos usuarios de redes sociales han tachado el episodio de manipulación informativa y han recordado casos parecidos.

La manifestación

La plaza de la Fuente Dorada en Valladolid fue el punto de partida de la concentración que reunió a unos 1.500 manifestantes a las 20:00 horas de la tarde del miércoles. La manifestación empezó con un minuto de silencio en honor de las víctimas mortales que han dejado los incendios forestales. Después, los manifestantes exigieron la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión de los incendios.

Bajo el lema «Contra el fuego de la inacción: ¡Prevención y medios ya!», los manifestantes criticaron la falta de medios para hacer frente a los incendios que están afectando a Castilla y León, en particular a Zamora y León. Sin embargo, los manifestantes no criticaron la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez.

Una entrevista polémica

El programa presentado por Jesús contora en TVE, Malas Lenguas, cubrió la manifestación en Valladolid. Tras terminar el mencionado minuto de silencio, una reportera del espacio de la cadena pública se acercó a uno de los manifestantes y le preguntó para qué habían salido a las calles a protestar y él respondió: «Estamos demandando que el consejero Quiñones, Mañueco y el director de política general forestal presenten su dimisión de forma inmediata».

La polémica surgió cuando, en sus redes sociales, el diputado del PP Eduardo Carazo denunció públicamente que el hombre que había sido entrevistado quizá no era alguien elegido al azar.

«RTVE LO VUELVE A HACER entrevistan a un supuesto “ciudadano anónimo” que pide la dimisión de Mañueco, pero… es Luis Miguel Pérez San José, militante y CANDIDATO DE IZQUIERDA UNIDA en Laguna de Duero en 2011», escribió Eduardo Carazo en su cuenta personal de la red social X.

🚨 RTVE LO VUELVE A HACER 👉🏻 entrevistan a un supuesto “ciudadano anónimo” que pide la dimisión de Mañueco, pero… es Luis Miguel Pérez San José, militante y CANDIDATO DE IZQUIERDA UNIDA en Laguna de Duero en 2011 ✊🏻✊🏻🔻 pic.twitter.com/5xdy0ScYIY — Eduardo Carazo (@educarazo) August 21, 2025

El post tuvo mucha repercusión en redes y entre los mensajes que recibió destaca el de Plataforma TVE Libre en el recuerdan casos parecidos ocurridos en la televisión pública: Del enfermero de Podemos con el covid al candidato de IU en los incendios, pasando por los cargos del PSOE disfrazados de ciudadanos neutrales y anónimos cada vez que hay rédito electoral y político. RTVE no tiene límites como máquina del fango».

Otro caso parecido: el ‘enfermero’ de Podemos

Recordemos que en marzo de 2020 TVE entrevistó como enfermero a un candidato de Podemos para cargar contra la Sanidad madrileña y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ocurrió durante el especial que ha emitido TVE con motivo de la crisis por el coronavirus.

Se trataba de Guillén del Barrio, portavoz del Sindicato MATS, organización afín a Podemos y encargada de organizar las mareas blancas para reclamar una «sanidad 100% pública y universal». El enfermero apoyó a Isabel Serra en su candidatura para encabezar a Podemos en la Comunidad de Madrid para las pasadas elecciones municipales.

Vergonzosa manipulación d ⁦@rtve⁩ en Especial coronavirus. ⁦⁦@tve_tve⁩ recurre a este candidato de ⁦@PODEMOS⁩ ⁦@guillen_barrio⁩ para volver a cargar contra recortes sanidad CAM. ⁦@anablanco_tve⁩ ratifica después todo lo q dice este “enfermero” pic.twitter.com/nNERZpEr2E — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) March 12, 2020

«Él es un liberado sindical que se ha puesto el mono verde para la entrevista y es de Podemos y del Sindicato MATS, que es de Podemos también. Está liberado y obviamente normalmente no curra», aseguraron fuentes cercanas al Hospital de La Paz en Madrid.