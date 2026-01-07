‘Tomb Raider’: Amazon confirma el casting de la nueva serie de la creadora de ‘Fleabag’

La fiebre del audiovisual por el mundo de los videojuegos no tiene descanso. El final del 2025 nos regaló la segunda temporada de Fallout y ahora, ya bien entrado el enero de 2026, la serie de Tomb Raider inicia su rodaje con una Amazon que parece haber puesto toda la carne en el asador para configurar un casting completamente estelar, dentro de una ficción escrita y creada por la actriz y showrunner de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge. Todavía desconocemos una fecha de estreno oficial, pero el estimulante anuncio aumenta la consigna y compromiso de la pequeña pantalla de traer al streaming, las grandes franquicias del terreno de las consolas.

Como bien relata la nota de prensa compartida por el estudio sobre Tomb Raider, Amazon ha comunicado los nuevos miembros de un casting que ya había confirmado hace meses a la protagonista principal: Sophie Turner. Quien fuese Sansa Stark en Juego de Tronos, asumirá el rol de la aventurera Lara Croft. La actriz británica expresó en su momento que el personaje siempre le había parecido una «mujer muy valiente» en un mundo «dominado por los hombres». Mientras que la ganadora del Globo de Oro y el Emmy, Waller-Bridge, explicó en un comunicado que ni en su mejores sueño se había podido imaginar el presente reparto de estrellas.

Waller-Bridge no está sola en el desarrollo de dicha aventura del clásico creado por Core Design. Chad Hodge (Wayward Pines) ejerce como co-showrunner de la serie, mientras que Jonathan Van Tulleken (Shôgun, Blade Runner 2099) ejercerá como productor ejecutivo, dirigiendo además todos los capítulos. No obstante…¿quién es quién en esta primera serie de acción real sobre el universo de Tomb Raider?

Tomb Raider: Amazon confirma el casting

New cast confirmed for upcoming Prime Video Tomb Raider series including Sigourney Weaver, Jason Isaacs, and more. As previously announced, the Prime Video series stars Sophie Turner as Lara Croft, led by Phoebe Waller-Bridge serving as creator, writer, executive producer

Entre los diferentes papeles confirmados de Tomb Raider, Amazon ha explicado la mayoría de personajes del casting. Martin Bobb-Semple será Zip, el ayudante tecnológico de Lara y amigo de toda la vida de lara. Por otro lado, se sabe que Bill Paterson encarnará a Winston, el mayordomo de la familia Croft. Sí, el mismo que nos seguí a todas partes en el nivel de entrenamiento del videojuego Tomb Raider II.

Jason Isaacs (saga Harry Potter) dará vida a Atlas DeMornay, el tío de Lara y Sigourney Weaver (Alien) será Evelyn Wallis, una misteriosa mujer de gran influencia que está dispuesta a explotar las habilidades de la heroína titular. Cerrando el círculo de aliados principales, encontramos a Gerry, el piloto personal de la protagonista al que da vida Jack Bannon (Pulso). Entre los principales rivales destacan Sasha Luss (Latency), una adversaria y concienzuda adversaria de Croft y August Wittgenstein (Infiel) en la piel de Lukas, un saqueador ilegal que comparte un pasado con Lara.

Sophie Turner set to star as Lara Croft in upcoming Tomb Raider series from Amazon MGM Studios. Phoebe Waller-Bridge serves as creator, writer, executive producer and co-showrunner. Jonathan Van Tulleken set as director and executive producer and Chad Hodge joins as

Una Lara más «atlética y funcional»

Todavía sabemos muy poco de la serie de Tomb Raider, más allá de lo que Amazon ha decidido compartir del casting. En cambio, por declaraciones de Waller-Bridge, sí sabemos que la guionista busca huir de la versión sexualizada del personaje, ahondando en una esencia más atlética y funcional para la intrépida aventurera.

Se desconoce el número de episodios y la estrategia de estrenos que seguirán desde Amazon. Eso sí, seguramente no podamos ver la serie hasta bien entrado el 2027.