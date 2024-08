Lara Croft se pasa a la animación de Netflix: primer tráiler de la nueva serie sobre ‘Tomb Raider’

La tendencia del mundo del espectáculo por seguir adaptando historias del terreno de las consolas parece no tener fin. Especialmente, en el campo del streaming. Tampoco es de extrañar, teniendo en cuenta los grandes resultados a niveles de audiencia que otras franquicias de las consolas están consiguiendo. Ahí está The Last of Us en Max, Fallout en Prime Video o la propia Netflix que dentro de poco estrenará la segunda y última temporada de Arcane. Sin embargo, la empresa liderada por Ted Sarandos ya tiene a una aventurera sustituta: Lara Croft, la protagonista de la saga de videojuegos Tom Raider.

«La gran N roja» acaba de compartir el primer avance de la serie, la cual llevará por título Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft. La plataforma últimamente está realizando una clara apuesta por el terreno de la animación, como ya pudimos comprobar con la nueva ficción Terminator Zero, programada para llegar al catalogo de la marca el próximo 29 de agosto y que beberá del estilo anime japonés. Los acontecimientos de la serie sobre la arqueóloga se remontarán a los del videojuego lanzado en el 2018, Shadow of the Tomb Raider, uniendo la línea temporal entre la trilogía de juegos Survivor y los videojuegos originales. Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft es una serie diseñada y animada en 2D que contará con la voz de la actriz Hayley Atwell en el papel de la protagonista. La intérprete se adentró por primera vez en el terreno el pasado año, gracias a Misión Imposible: Sentencia mortal-Parte 1. El elenco de voces incluye del mismo modo a Allen Maldonado como Zip y a Earl Babylon repitiendo su papel de Jonah Maiava. Personaje al que el actor ya puso voz en el videojuego.

¿De qué trata la nueva serie de Lara Croft?

Por lo que sabemos, en esta aventura, Lara Croft abandonará a sus aliados, pero regresará a su hogar cuando un ladrón robe un peligroso artefacto chino escondido en su mansión. Recuperar el valioso objeto la obligará a enfrentarse a su lado más oscuro, en un camino de «dolor, muerte y destrucción».

Producida por Legendary Television, la serie corre a cargo de Tasha Huo, showrunner responsable de otra serie animadas como la futura adaptación de Red Sonja o la precuela de The Witcher titulada Blood Origin. El apartado ejecutivo incluye a Dmitri M. Johnson, director ejecutivo de dj2 Entertainment y a Dallas Dickinson y Noah Hughes, responsables de Crystal Dynamics.

Desde luego, al potente adelanto muestra la calidad técnica y la inversión dedicada por parte del streaming en la marca. La heroína luce exactamente en concordancia con lo que los fans recuerdan del videojuego, ofreciendo aparentemente unas buenas dosis de acción, aventura, peleas y persecuciones por todo el mundo.

No es la única adaptación en camino

La serie animada de Tomb Raider de Netflix no será ni mucho menos, la única aproximación hacia las aventuras del juego propiedad de Crystal Dynamics. Amazon MGM Studios está preparando una ficción seriada en live action que tendrá a Phoebe Waller Bridge como guionista y productora ejecutiva. Aunque todavía buscan a la actriz ideal que pueda interpretar a esta especie de versión femenina de Indiana Jones de las consolas.

«Si pudiera decirle a mi yo adolescente que esto está sucediendo, creo que explotaría. Tomb Raider ha sido una gran parte de mi vida y me siento increíblemente privilegiada de llevarla a la televisión», explicaba la creadora británica en un comunicado de hace unos meses. Desde su primera entrega en 1996, la saga ha obtenido hasta 31 entregas para diferentes plataformas.

La primera película en los cines fue Tomb Raider: Lara Croft, encarnada por Angelina Jolie en 2001. La cual logró recaudar unos 274 millones de dólares en la taquilla mundial. Dos años después, le seguiría la secuela Tomb Raider: la cuna de la vida. Un absoluto fracaso para la taquilla, con 160 millones para las arcas de Paramount Pictures. El golpe fue tan duro que la major decidió dejar de apostar por una futura nueva entrega, dejándonos sin más misiones del icono de los videojuegos hasta el 2018, cuando la ganadora del Oscar Alicia Vikander asumió el papel en un reboot que si bien no convenció a la crítica, sí que consiguió resultados óptimos para la taquilla, con 27o millones de un público que premió el acercamiento de la MGM (Metro Goldwyn Mayer) a los últimos títulos publicados en las consolas. La idea es que la actriz sueca tuviese al menos, otra continuación en una secuela. Sin embargo, la adquisición de la compañía por parte de Amazon paralizó el asunto y ahora, parece que no volveremos a ver a la actriz de Ex Machina en el papel.