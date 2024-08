Primer teaser tráiler de ‘The Last of Us 2’: el último éxito de Max llegará el próximo año

La espera de The Last of Us 2 se está haciendo algo larga para los fans. No es algo extraño, pues esa impaciencia es el resultado de haber hecho las coas muy bien con su primera temporada. La continuación, seguirá la historia principal adaptando la segunda parte del videojuego publicado en 2020, tras unos acontecimientos que pondrán el riesgo la tierna relación entre sus dos principales protagonistas; Ellie y Joel. Firmada por HBO, la serie postapocalíptica estuvo entre lo mejor que ofreció la pequeña pantalla en 2023. Por supuesto, la buena respuesta de la crítica y del público llevaron a una más que esperable seguimiento, sobre todo teniendo en cuenta el alcance que tuvo en el campo de los videojuegos la secuela. Ahora, desde Max nos han ofrecido el primer teaser tráiler que permite echar un breve vistazo a lo que está por llegar en la franquicia.

La principal diferencia que los fans van a encontrarse respecto al videojuego The Last os Us 2 es que esta continuación no tendrá una elipsis temporal tan acentuada como sí lo tuvo la entrega para consolas. En el título creado por Nauthy Dog, Ellie pasa de ser una adolescente a ser ya una mujer adulta que ha aprendido a pelear y a sobrevivir y que del mismo modo, tiene en un interés romántico en Dina, uno de los nuevos personajes que os que no hayan probado el videojuego conocerán por primera vez cuando se estrene la segunda season en 2025. El servicio de streaming es el que ha compartido la primeras imágenes de la continuación, aprovechando el final de la segunda temporada de La casa del dragón el terminal lanzó un vídeo promocional con varios clips de los próximos programas más importantes que se estrenarán a finales de este año o el próximo.

Primer teaser de ‘The Last of Us 2’

Lo primero que llama la atención es el envejecimiento de Joel y el crecimiento de Ellie. Aunque el cambio de esta última no es tan exagerado como el de la transición entre videojuegos. Del mismo modo, aparece un misterioso personaje al que da vida Catherine O’Hara, preguntándole al personaje de Pedro Pascal qué es lo que sucedió en la escena del hospital. También aparece el Isaac interpretado por Jeffrey Wrigth y Isabela Merced, la cual sabemos que da vida a Dina. Junto al material creado por Neil Druckman y Craig Mazin, La compañía mostró fragmentos de otras ficciones como por ejemplo, el spin-off de Juegos de tronos, El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante o de The White Lotus, la cual se mudará a Tailandia para su tercera temporada.

Po otro lado, desde Max están potenciando la promoción de varias series spin-off de algunas de sus franquicias clave. Ahí están Dune: La profecía, la precuela de It, Welcome to Derry y la serie sobre el personaje de The Batman, El Pingüino. Al igual que está sucediendo con estas franquicias, la marca de The Last of Us 2 no está exenta de poder tener alguna que otra expansión de su universo, aparte de la esperada continuación. El actor Nick Offerman ya adelantó a principios de año se había propuesto hacer un spin-off centrado en los personajes de Bill y Frank, quienes protagonizaron el mejor capítulo de la primera temporada. Sin embargo, no hay nada confirmado al respecto.

¿Cuándo se estrenará?

El rodaje de The Last of Us 2 comenzó en febrero de este 2024, y se espera que el estreno de la misma llegue en 2025 directamente a la plataforma de Max. Desconocemos eso sí, cuál será la fecha concreta de la llegada al catálogo de la aplicación propiedad de Warner Bros. Discovery. La primera temporada se estreno en HBO Max en enero de 2023 y quizás esa, pueda ser una buena pista para hacernos una idea de una posible llegada del seguimiento.

Asentados en la comunidad de Jackson, Joel y Ellie han vivido muchas aventuras juntos, pero por fin tienen un hogar en el que vivir junto a estrechos lazos de amistad que han ido creando tras los acontecimientos que les llevaron a recorrer el país buscando a los luciérnagas. Con el estado de su relación resquebrajada por una gran mentira, la Ellie adulta buscará respuestas y también venganza cuando le arrebaten una parte de lo que más quiere en su mundo.

Gabriel Luna volverá a interpretar su papel de Tommy Miller, el hermano de Joel, mientras que Young Mazino dará vida al nuevo personaje de Jess. Kaitlyn Dever asumirá el importante desempeño de Abby Anderson, un rol clave que de parecerse la segunda temporada al video juego, tendrá casi la misma relevancia que Ellie .