Ted Sarandos tranquiliza a los creativos: la IA no les «quitará su trabajo»

El uso de la inteligencia artificial es un debate que abarca prácticamente todos los contextos del planeta e incontables puestos de trabajo. Aunque donde más calado ha tenido su irrupción es en el terreno de la creatividad y en la industria cinematográfica, siendo esta una tecnología que ha motivado dos de las principales huelgas históricas de la WGA (sindicato de escritores y guionistas) y el SAG-AFTRA (sindicato de actores) el pasado 2023. Entre tanto, numerosas voces se han pronunciado sobre la problemática y el catastrofismo augurado por el remplazo de incontables puestos de trabajo. Ahora, el último en pronunciarse ha sido el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos. «La gran N roja» es una de las major que más ha invertido en esta tecnología, sobre todo en el desarrollo del llamado «cine algoritmo», entrando en el terreno del guion y de la apuesta y efectividad por cierto tipo de producciones. Un alarmismo dentro de un mercado que Sarandos ha querido rebajar, asegurando que la IA no terminará con el trabajo creativo.

La realidad del mercado de la exhibición es catastrófica para Hollywood en los últimos cuatro años. Salvo casos puntuales en fenómenos populares como Avatar: El sentido del agua, Top Gun: Maverick o «el efecto Barbenheimer», los espectadores cada vez esquivan más a unas salas que no se han vuelto a recuperar desde la crisis del COVID-19. Una pandemia sanitaria que por otro lado, aumentó los costes de producción. Todo ello coincidió con el auge de un servicio de streaming que ha tenido que subir sus precios, aplicar políticas restrictivas e incluir publicidad para sobrevivir. Finalmente y tras meses de parón en la meca del cine, la alianza de productores llegó a un trato con el lado artístico del negocio y entre otras cosas, limitó la utilización en torno a la IA. Para Sarandos, la entrada de la inteligencia artificial es comparable al modelo de negocio que llevó a la marca californiana a cambiar su sistema de alquiler de DVD.

Ted Sarandos está a favor del cambio

En su última entrevista, el CEO de Netflix equiparó la irrupción y adaptación a trabajar con la IA con la forma en la que el transmisor líder mundial manejó su cambio de negocio, cuando en sus inicios simplemente enviaban DVD por correo.

«En períodos de cambio radicales en cualquier industria, los actores tradicionales generalmente enfrentan un desafío: Están tratando de proteger sus negocios heredados. Entramos en un negocio de transición cuando comenzamos a enviar DVD por correo hace años. Sabíamos que los medios físicos no serían el futuro», razonaba el ejecutivo. Una historia que como bien se conoce, terminó fundando a la gran pionera de un sector que ha revolucionado el consumo audiovisual en todo el mundo. Lo cual ha generado detractores de la talla de Steven Spielberg, Christopher Nolan, Denis Villeneuve o Quentin Tarantino y siempre la eterna discusión de la causalidad u origen, huevo o gallina, sobre la irrupción de la empresa de vídeo bajo demanda.

«Simplemente no dedicamos tiempo a intentar proteger nuestro negocio de DVD», seguía incidiendo Sarandos y advirtiendo que conocían la necesidad de una adaptación en un momento clave: «A medida que empezó a decaer, comenzamos a invertir cada vez más en streaming. Y lo hicimos porque sabíamos que hacia allí se dirigía lo físico. En un momento, nuestro negocio de DVD generaba todas las ganancias del negocio y muchos de los ingresos, y tomamos la decisión consciente de dejar de invitar a los empleados de DVD a la reunión de la empresa. Éramos así de rígidos acerca de hacia dónde se dirigía esto», le contaba Sarandos a The New York Times.

La IA tiene un enfoque «más suave»

Consciente de lo polémico del asunto, a la hora de abordar el tema de la IA y compararla con ese cambio en el negocio, Sarandos fue algo más suave, pero no por ello es menos creyente de la necesidad de una transición que en aquel entonces: «Los escritores, directores y editores utilizarán la IA como herramienta para hacer mejor su trabajo y hacer las cosas de manera más eficiente y efectiva».

Finalmente, abordando la duda sobre el remplazo de los creativos sobre la IA, el mandamás del terminal no fue tan fatalista, pero sí que ofreció un margen de adaptación hacia el control de la tecnología. Los guionistas y creadores que además sepan utilizar estos avances tendrán una ventaja significativa respecto a su competencia.

«Tengo más fe en los humanos que eso. Realmente lo hago. No creo que un programa de inteligencia artificial vaya a escribir un guion mejor que un gran escritor, ni que vaya a reemplazar una gran actuación. La IA no quitará el trabajo. La persona que utilice bien la IA podría quitarte el trabajo», concluía.