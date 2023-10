A Martin Scorsese también le encanta «el efecto Barbenheimer»: «Fue algo especial»

Son mucho los cineastas que se han pronunciado sobre “el efecto Barbenheimer”. Ya sabéis, el movimiento surgido en internet de forma orgánica que invitaba a que el público acudiese a ver Barbie y Oppenheimer en una atípica doble sesión. Las dos, pero sobre todo Barbie, consiguieron recaudar una buena cantidad de millones de dólares, lo que popularmente y en la industria se ha catalogado como “la salvación del cine”. Este fenómeno social y cultural ha encandilado hasta al mismísimo Martin Scorsese, aunque el director de Uno de los nuestros odia un poco ese término tan manido.

El cineasta piensa que el contraste entre los dos filmes fue una gran ayuda y que ser parte de una experiencia comunitaria en la pantalla grande terminó siendo determinante para el público. “Creo que la combinación de Oppenheimer y Barbie fue algo especial. Parecía ser, odio esa palabra, pero fue la tormenta perfecta. Surgió en el momento adecuado. Y lo más importante es que la gente fue a ver estos en un teatro. Y creo que eso es maravilloso”, argumentaba el realizador en una entrevista reciente. Después, Scorsese también explico que esto arroja cierta esperanza al surgimiento de un cine diferente al que se ha estado haciendo recientemente, a pesar de que tampoco le haga mucha gracia que el gran trabajo que se está haciendo en en la línea outsider del cine independiente quede relegada como un tipo de cinematografía que sólo gustará a unos pocos:

“Si ofrece alguna esperanza de que surja un cine diferente, diferente a lo que ha estado sucediendo en los últimos 20 años, más allá del gran trabajo que se está haciendo en el cine independiente. Siempre me molesta eso, que las películas independientes queden relegadas a la categoría de ‘Indies’. Películas que sólo a cierto tipo de gente le gustarían. Simplemente muéstrelos en una pequeña pantalla de algún lugar”, le terminaba de explicar al medio Hindustan Timen.

El estreno inminente de ‘Killers of The Flower Moon’

Estas buenas palabras en relación al efecto de la taquilla con “Barbenheimer” llegan cuando el italoamericano está a punto de estrenar Killers of The Flower Moon. Su última propuesta que reúne a Robert De Niro Leonardo DiCaprio ha sido elogiada unánimemente por la critica especializada en su proyección en el pasado Festival de Cannes. Pero como es bien sabido por la industria eso no garantiza una respuesta óptima de la taquilla.

Tendremos que esperar al próximo 20 de octubre cuando la producción de Apple se estrene en las salas para saber si, además de convencer a la prensa internacional, logra atraer a un buen número de espectadores a las salas.