Estos memes de «Barbenheimer» no han gustado nada en Japón

“Barbenheimer” está siendo un auténtico fenómeno de la taquilla. Lo que hace unos meses se interpretó como una rivalidad épica en la taquilla al estrenarse el mismo día, finalmente se convirtió en un meme de internet que generó un movimiento fan de ambas historias, repitiendo la consigna de que había que ver de forma seguida ambos títulos. Esto generó toda una serie de bromas y fan arts que mezclaban la sobriedad del biopic de Christopher Nolan con el llamativo rosa de la muñeca de Mattel. Sin embargo, algunos de estos memes de “Barbenheimer” no han hecho nada de gracia (como es lógico) en Japón.

‘BARBENHEIMER’ has the best second weekend presales of all time. pic.twitter.com/Oqq6wc76Ac

Además de firmar uno de los mejores meses recientes en cuanto a la recaudación de la cartelera, tanto Barbie como Oppenheimer han obtenido el respaldo de la crítica. Una rara avis en un mercado en el que a priori, parecía que sólo podían medar las secuelas, precuelas y películas sobre superhéroes. Sin embargo, el humor competitivo de las producciones de Warner Bros y Universal Pictures no ha hecho nada de gracia en el territorio nipón. Recordemos que la cinta biográfica protagonizada por Cillian Murphy cuenta el origen de la bomba atómica que terminaría arrasando las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial.

Warner Bros. U.S. Responds To Barbenheimer Criticism Out Of Japan — Update https://t.co/52jnTwkgCq

Algunos de los memes de “Barbenheimer” ofensivos para la población japonesa representan al personaje de Oppenheimer sosteniendo a la icónica muñeca encarnada por Margot Robbie apoyada en los hombros del físico mientas todo arde debido a la explosión del arma o por ejemplo, también tenemos a Barbie con el peinado que simula el hongo de la bomba atómica. Partiendo de esta base, podríamos pensar que lo que hagan los fans con el fenómeno viral de ambas películas no es responsabilidad de sus creados, pero lo que realmente ha despertado la furia por parte de los japoneses es que la cuenta oficial de twitter de Warner Bros., se hiciese eco de estos, difundiendo algunas de estas imágenes.

Do you realize that this is a nuclear weapon which took 200,000 Japanese civilians’ lives? Asian people’s deaths are something you can joke about…?

That really is a summer to remember for us. Delete these replies and make an official statement.#Barbenheimer #NoBarbenheimer pic.twitter.com/gru4OtKict

