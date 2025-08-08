El Consell de Mallorca incrementa en 11,5 millones el presupuesto de atención a la discapacidad

El Consell de Mallorca, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), ha hecho efectivo el incremento del precio por plaza de los servicios concertados de atención a personas con discapacidad, cumpliendo así el compromiso adquirido con las entidades del tercer sector y los sindicatos. Esta actualización, que entra en vigor este mes de agosto con carácter retroactivo a enero de 2025, supondrá una inversión global de 11,5 millones de euros en tres años.

La medida responde al acuerdo firmado entre las administraciones públicas, las entidades y los sindicatos, y contempla la subida del precio concertado por plaza con incrementos de hasta el 15,5 %, como en el caso de los servicios residenciales. El objetivo es garantizar que la red insular de atención a la discapacidad pueda ofrecer una atención de calidad y sostenible, reflejando los costes reales actuales del sector.

Actualmente, el IMAS tiene concertadas 4.500 plazas con 27 entidades sociales de Mallorca especializadas en la atención a personas con discapacidad y el apoyo a sus familias. Esta medida consolida la red pública y refuerza los servicios que se ofrecen en toda la isla.

«Hemos hecho un esfuerzo económico sin precedentes porque queremos que Mallorca sea líder en la atención a las personas con discapacidad. Garantizar unas buenas condiciones laborales a los profesionales es garantizar una mejor atención a las personas usuarias y a sus familias», ha destacado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que ha puesto en valor el papel del Consell como principal impulsor de la financiación y la calidad de estos servicios esenciales.

Por su parte, el presidente del IMAS y conseller de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha recordado que «esta medida es fruto del diálogo y el consenso entre todas las partes, pero ha sido el Consell de Mallorca quien ha hecho posible que este acuerdo se traduzca en hechos. Cumplimos la palabra dada y lo hacemos poniendo en el centro a las personas con discapacidad, sus derechos y su calidad de vida».

Además, este incremento mejora las condiciones laborales de los 2.200 profesionales que trabajan en este ámbito. La subida será igual para todos los trabajadores, independientemente de su categoría profesional, y se traducirá en una mejora salarial de 2.000 euros en 2025, 1.000 en 2026 y otros 1.000 en 2027 por persona.

Con este paso adelante, el Consell de Mallorca consolida su compromiso con las políticas sociales y la plena inclusión, y refuerza el papel del IMAS como garante de la cohesión social y la igualdad de oportunidades en la isla, remarca la institución insular en un comunicado.