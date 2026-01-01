El fallecido de Manacor huía de la policía porque pensaba que lo iban a detener por violencia de género

«Llegó a casa muy borracho y agresivo. En esta ocasión no me ha llegado a agredir físicamente, pero en otras ocasiones sí lo ha hecho». Así de clara y rotunda se mostró la expareja del fallecido de s’Illot, en Manacor, instantes antes de que el hombre saliera huyendo de la vivienda al enterarse de que la policía estaba de camino y que lo iban a detener por un caso de supuesta violencia de género. Unos minutos más tarde, fue hallado muerto tras haberse precipitado desde una azotea a un patio interior, tal y como les adelantó en exclusiva OKBALEARES.

Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso este periódico, la relación entre la pareja estaba rota y se había deteriorado mucho a raíz de que ella comenzara una relación con su nueva pareja. De hecho, se estaba volviendo imposible la convivencia.

Agentes especializados de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia Mujer) y de la Policía Judicial de Manacor se han hecho cargo de la investigación, junto a sus compañeros de Policía Científica. La Policía Local de Manacor trabaja de forma conjunta con Policía Nacional para el esclarecimiento de los hechos.

Los hechos se remontan a la noche del martes cuando, un colombiano de 39 años, perdía la vida tras precipitarse desde la azotea de un edificio situado en la calle Pins, en la localidad de s’Illot, dentro del término municipal de Manacor, mientras trataba de huir de la Policía. El suceso se produjo después de una discusión muy acalorada con su expareja, lo que motivó la intervención de los cuerpos policiales.

Sobre las 22.55 horas, la Policía Local y Policía Nacional de Manacor recibieron un aviso alertando de una fuerte discusión, en principio protagonizada por una pareja, que estaba generando una gran alarma entre los vecinos de la zona. Ante la gravedad del aviso, varias patrullas se desplazaron de inmediato hasta el lugar.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con la mujer implicada, una joven de nacionalidad colombiana, quien manifestó que se encontraba en buen estado y que no había sido agredida físicamente en ese momento. No obstante, explicó que la discusión había sido especialmente intensa debido a que su ex pareja había llegado al domicilio en estado de embriaguez y con una actitud muy agresiva.

Según relató la mujer a los agentes, al percatarse de la presencia policial, el hombre abandonó el inmueble apresuradamente, subiendo por las escaleras en dirección a la azotea del edificio. La mujer añadió que desde la azotea existe acceso a una finca colindante, separada por un muro de aproximadamente un metro y medio de altura, y que, instantes después de la huida, se escuchó un fuerte golpe, cuya procedencia se desconocía en ese momento.

Ante estos hechos, los agentes iniciaron una batida por la zona, centrando la búsqueda en la parte superior del edificio y las fincas colindantes. Al acceder a la azotea, localizaron a un hombre precipitado en el suelo y en posición decúbito prono, cuya descripción coincidía plenamente con la del individuo que había huido instantes antes. Se trataba de un varón de nacionalidad colombiana, nacido en 1985, quien, según el testimonio de la mujer, había llegado al domicilio ebrio y con una actitud violenta.

La mujer también informó a los agentes de que, aunque en esta ocasión no se había producido una agresión física, sí se habían registrado episodios de violencia anteriores, y que la relación entre ambos se había deteriorado notablemente en los últimos meses.

De inmediato, los agentes solicitaron la presencia de los servicios sanitarios, desplazándose una ambulancia hasta el lugar. Sin embargo, a su llegada, los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre a consecuencia de las graves lesiones sufridas tras la caída.

Posteriormente, se dio aviso al juez de guardia, que se desplazó hasta la calle Pons para supervisar el levantamiento del cadáver y ordenar las diligencias correspondientes. Las fuerzas de seguridad han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso, sin que por el momento se haya confirmado si la caída fue accidental o consecuencia de la huida.