El secreto que esconde el color de las cajas de la pescadería de Mercadona

La cadena de supermercados Mercadona lideró el mercado en España en el año 2022 con una cuota del 27,4% y no es para menos, pues es una de las compañías más queridas en nuestro país por sus precios y la calidad de sus productos y prueba de ello es su pescadería, una de las favoritas de los clientes. La pescadería de Mercadona es una de las secciones favoritas de los consumidores pero hay un detalle en el que casi nadie ha reparado: hay cajas azules y otras verdes. Pero, ¿por qué hay cajas de diferentes colores en la pescadería de Mercadona y cuál es la razón? Te contamos a continuación el secreto que esconden los colores de las cajas de la pescadería de Mercadona.

El secreto de la pescadería de Mercadona

Es importante tener en cuenta que el pescado es uno de los alimentos más saludables que existen por su aporte de ácidos grasos omega 3, vitaminas y minerales muy importantes para el adecuado funcionamiento del organismo y por eso Mercadona cuida mucho esta sección.

Y ahora, una conocida usuaria de TikTok cuyo afán es promover un estilo de vida saludable ha resuelto la duda sobre los colores de la pescadería de Mercadona. Tal y como explica en la red social con un vídeo que ya se ha hecho viral, las cajas azules son aquellas que contienen pescado procedente de piscifactoría, mientras que las cajas verdes son las que contienen pescado que llega directo de la lonja.

Teniendo esto en cuenta, cuando vayamos a comprar a Mercadona, podremos saber de dónde procede cada tipo de pescado simplemente echando un vistazo a la sección de pescadería. El pescado que llega directo de la lonja está mejor valorado por los clientes, pero por lo general es menos numeroso en las ciudades de interior.

Pescado de piscifactoría y salvaje

El pescado, independientemente de cuál sea su procedencia, es uno de los alimentos más saludables que existen. Aporta ácidos grasos omega 3, vitaminas y minerales que son muy importantes para el adecuado funcionamiento del organismo.

El pescado de piscifactoría es aquel que se cría en una balsa en la que se controla la calidad del agua. Se alimenta con trozos de pescado o con un pienso muy energético. Cabe señalar que su sabor y textura no son tan delicados como el del pescado salvaje. Además, debido a su alimentación, contiene más grasa, aunque aporta menos ácidos grasos Omega 3.

El pescado que llega directo de la lonja es aquel que se captura en la naturaleza. Su sabor es más delicado y su textura es más agradable y firme que el de piscifactoría. Suele tener la carne más oscura y tiene una mayor calidad nutricional. Es cierto que este pescado es más pequeño, pero también es más fibroso.

Teniendo en cuenta las diferencias entre el pescado de piscifactoria y el salvaje y el significado de las cajas de la pescadería de Mercadona, podremos ir a comprar pescado a los establecimientos de la cadena sin miedo a equivocarnos.