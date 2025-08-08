El ex comisionado para la DANA José María Ángel ingresado de urgencia tras un intento de suicidio

El ex comisionado del Gobierno para la DANA, José María Ángel Batalla, ha sido ingresado de urgencia este viernes en el hospital de Llíria (Valencia) tras un intento de suicidio, según confirman fuentes del servicio de bomberos de Valencia. El político valenciano, de 68 años, permanece estable.

El pasado 31 de julio, Ángel Batalla presentó la renuncia como comisionado especial del Gobierno para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la DANA tras la investigación abierta por el falso título universitario hallado en su expediente de funcionario de carrera en la Diputación de Valencia.

En una carta, dirigida al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el también presidente del PSPV mantenía que «jamás» ha falsificado ningún documento ni se ha valido del mismo para acceder a ningún puesto y denunciaba las «reiteradas actitudes de inquina» desde que fue nombrado, con el único objetivo, en su consideración, «de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente».

Un informe de la Agencia Valenciana de Antifraude considera que José María Ángel habría falsificado un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en la Universidad de Valencia para acceder a la Administración Pública.

En la carta, Ángel Batalla aseguraba su intención de defender con todo su «tiempo y fuerzas, allá donde proceda, la verdad», su «honestidad y honor, que han sido puestos en entredicho por un procedimiento inquisitorial, secreto, mal intencionado y sin derecho de réplica». Según el dirigente socialista, ha «acreditado y aclarado» que su acceso hace ya 43 años a su puesto como funcionario de la Diputación de Valencia fue de forma legal y reglamentaria, así como la posterior reclasificación.

«Frente al ruido, la sospecha o el oportunismo, me quedo con la conciencia tranquila y la memoria de una vida entregada al bien común. Porque servir es lo contrario de servirse. Y en estos tiempos en que algunos confunden lo público con botín o con trinchera, reivindico, sin ambages, el valor de una vida pública honesta, comprometida y transparente», aseguraba en su misiva a Torres.

En la carta, insistía en que «el daño que a nivel personal representa este ataque injustificado es enorme».

«Se está poniendo en cuestión mi trayectoria profesional desde sus mismos inicios, cuando he acreditado fehacientemente que todo se hizo con total respeto a la legalidad y a los procedimientos. Se me está acusando de la comisión de conductas muy graves sin ningún tipo de prueba y sin que se me haya dejado defenderme en el procedimiento de la agencia Antifraude, y con ello se está poniendo en entredicho toda mi credibilidad y honorabilidad», sostenía el dirigente socialista.

«Y sinceramente, no aguanto. Mi amor a mi partido, a mis compañeros, mi compromiso con mi Gobierno y mi Presidente me hacen tomar esta decisión para no ser titular de esta campaña de desgaste incansable que me provoca un gran dolor. Y lo hago por mí y por mi familia. Por tanto, me voy. Me jubilo. Y voy a defender con todo mi tiempo y mis fuerzas, allá donde proceda, la verdad, mi honestidad y mi honor, que han sido puestos en entredicho por un procedimiento inquisitorial, secreto, mal intencionado y sin derecho de réplica. Todo lo cual te traslado, a los efectos oportunos», finalizaba la misiva.