Sergio Contreras, ex preso político: «Zapatero siempre ha sido un enemigo de la libertad en Venezuela»

El presidente de la ONG Refugiados Sin Fronteras, Sergio Contreras, ha arremetido este viernes en una entrevista en exclusiva a OKDIARIO contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y contra Irene Montero y Pablo Iglesias (muy críticos con la detención de Nicolás Maduro), a quienes ha acusado de hipócritas por condenar la intervención de Trump en Venezuela «desde la comodidad de su chalet».

Desde el aeropuerto de Barajas en Madrid, dónde hoy han llegado 5 presos políticos secuestrados por el régimen del narcodictador Maduro, Contreras ha asegurado que el expresidente Zapatero ha sido el mayor enemigo de la libertad de Venezuela y que enfrentará responsabilidades penales si no ha cumplido con la Ley.

PREGUNTA: ¿Cree que Zapatero irá a prisión?

RESPUESTA: No lo sé. Lo que sé es que España tiene Estado de derecho. Y lo que sé es que las personas que incumplen con la legalidad, enfrentan responsabilidades penales. Basta con ver quiénes están en la cárcel. Durante mucho tiempo vivimos la presencia de diputados, de eurodiputados españoles, de la izquierda, haciendo injerencia en Venezuela y haciendo cosas que perjudicaron procesos venezolanos. Zapatero ha sido un enemigo de la libertad de Venezuela y siempre ha favorecido al régimen.

P.- ¿Los Venezolanos celebran en su país la detención de Maduro?

R.- Los venezolanos en Venezuela están en sus casas con miedo, pero yo les puedo garantizar que no existe un solo venezolano que no esté celebrando el fin de la dictadura. Los que defienden el derecho Internacional no han defendido la Convención Contra de la Tortura ni han dicho nada de las detenciones arbitrarias ni de la discriminación que se ha cometido contra toda la población venezolana. ¿Cuánto petróleo hubiesen sido capaces de entregar los españoles para no sufrir de la dictadura de Franco? A los españoles les pedimos que no se preocupen por el petróleo venezolano, que se preocupen por la liberación de los presos políticos españoles.

P.- ¿Qué opinas de los juicios de valor de la izquierda sobre la intervención de Trump en Venezuela?

R.-El 30% de un país no puede estar equivocado. Algunos tertulianos españoles están más preocupados por cómo defender algunos intereses económicos o simplemente anclados en un eurocentrismo que impide entender la realidad del pueblo venezolano. No hay que ver las cosas desde el punto de vista político partidista. Hay que verlas desde el punto de vista de un pueblo que camina decidido hacia su libertad, que hoy celebra que Nicolás Maduro esté en una cárcel.

P.- Usted como preso político, ¿tuvo las mismas garantías que ahora tiene Maduro?

R.- Yo no tuve esas garantías. Nicolás Maduro fue hecho preso y sabía que no lo iban a asesinar. Todos los que hemos sido presos sabíamos que había una altísima posibilidad de que un tiro nos terminara por quitar la vida. Estamos completamente felices de la captura de Nicolás Maduro. Ojalá esa captura hubiese ido también acompañada de la captura de Vladimir Padrino López. Ojalá que Diosdado Cabello también hubiese sido preso. ¿Algún miembro de la izquierda española es capaz de decir qué hubiesen criticado si un presidente estadounidense hubiese sacado a Franco de España?

P.- ¿Qué mensaje le mandaría a miembros de Podemos y del PSOE que están siendo tan críticos con lo ocurrido en Venezuela?

R.- Estas personas están imponiendo su propia visión ideológica a lo que es la verdad del pueblo venezolano. Por su ideología son capaces de glorificar a un criminal que está en la cárcel. Ojalá quienes defienden a Maduro hubiesen vivido en Venezuela y que sus familias hubiesen enfermado, hubiesen pasado hambre. Es muy fácil hacer juicios de valor desde la comodidad eurocentrista, desde la comodidad de tener chalets y de tener e incluso ingresos que no se justifican después que cesan de sus cargos, mientras que los venezolanos pasan hambre. Hay venezolanos que tienen doctorados en España, que no han sido enchufados en universidades y esas personas hoy trabajan en labores de limpieza. ¿Ustedes serían capaces de irse a Venezuela a limpiar estas personas de la izquierda?

P.- ¿Cuál es su sueño a día de hoy?

R.- Sueño con que pronto pueda regresar a mi país para abrazar a mi abuela de 94 años, esperando que no se muera antes de que yo llegue. Yo estoy feliz porque probablemente pueda regresar a mi país para enterrar a mi mamá que murió hace dos años y que todavía ni siquiera sé dónde están sus cenizas. Y eso le pasa a millones de venezolanos.