Irene Montero llama a la guerra contra Israel: «Hay que acabar militarmente con ellos»

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha protagonizado este domingo unas polémicas declaraciones durante la Uni de Otoño de la Alianza de Izquierda Europea celebrada en Madrid, donde ha pedido abiertamente «derrotar militar y políticamente al Estado terrorista de Israel».

En un encendido discurso ante sus compañeros de formación y representantes de fuerzas europeas afines, la dirigente de extrema izquierda ha establecido un paralelismo entre la situación actual en Gaza y el Holocausto, asegurando que «igual que no acabamos con el genocidio del pueblo judío y con el Holocausto hasta que Europa, los pueblos de Europa, el antifascismo europeo y mundial, derrotó militar y políticamente a los nazis», ahora «no va a acabar el genocidio hasta que derrotemos política y militarmente al Estado terrorista de Israel».

La exministra de Igualdad ha empleado además la consigna «del río al mar», considerada por numerosos gobiernos y organizaciones internacionales como un llamamiento a la desaparición del Estado de Israel. «No hay paz y no hay justicia hasta que Palestina del río al mar sea libre», ha proclamado ante los asistentes.

Montero ha dedicado gran parte de su intervención a criticar el alto el fuego acordado en Gaza, al que ha calificado de insuficiente. Según la eurodiputada, esta tregua es resultado de «la heroica resistencia del pueblo palestino», sin mencionar los ataques de Hamás ni los rehenes israelíes aún cautivos.

La dirigente de Podemos también ha aprovechado para instar a sus seguidores a mantener la presión sobre los gobiernos europeos a través de movilizaciones y «rechazando ese plan ilegal de negocio y de colonización que han anunciado Trump y Netanyahu», afirmó, para luego exigir que «los genocidas y sus cómplices» en la Comisión Europea y los gobiernos occidentales sean juzgados en tribunales internacionales.

Montero también ha rechazado el alto el fuego, denunciando que Israel «no lo ha respetado ni un solo día» y acusando al Estado hebreo de haber «asesinado periodistas» y «pegado tiros a gente que estaba volviendo a sus casas» durante la tregua.

Críticas a Europa y Estados Unidos

La eurodiputada ha arremetido contra lo que ha denominado «Europa de gran coalición de guerra», acusando a la Comisión Europea de «complicidad con el genocidio» y criticando tanto a la derecha como a la socialdemocracia europea por permitir «por primera vez en la historia» que «la extrema derecha de Orbán y de Meloni» esté dentro de las instituciones comunitarias.

Sus declaraciones llegan en un momento de máxima tensión internacional, cuando la comunidad internacional trabaja para consolidar un alto el fuego frágil en la Franja de Gaza y evitar una escalada regional del conflicto.