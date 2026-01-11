La presidenta del Govern, Marga Prohens invertirá 60 millones en modernizar la mayor desaladora de Baleares, 26 años después de su estreno por el entonces ministro de Medio Ambiente y ex presidente de Baleares, Jaume Matas para dar respuesta a la situación de intensa sequía que vivía Mallorca en aquellos años.

La desaladora de la bahía de Palma es una infraestructura fundamental para garantizar el abastecimiento de agua potable que empezó con una capacidad de 43.000 metros cúbicos diarios en seis líneas de producción, y que con el tiempo, varias ampliaciones y reformas han elevado la capacidad hasta 63.000 metros cúbicos en el día, distribuidos en nueve líneas de producción.

El Govern ha autorizado a la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA), ente público dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a aprobar el expediente de gasto correspondiente al contrato mixto de las obras para su remodelación y del servicio de explotación, mantenimiento, conservación y operación de la instalación y de sus infraestructuras anexas.

El importe máximo de licitación asciende a 58.912.524,29 euros.

La autorización permite avanzar en una actuación considerada estratégica para el sistema hídrico de Mallorca y da continuidad a la tramitación iniciada por la ABAQUA a partir del informe justificativo emitido en mayo de 2025.

En este documento se ponía de manifiesto la necesidad de abordar de forma conjunta las obras de remodelación de la planta y la gestión operativa del servicio, teniendo en cuenta que las actuaciones de modernización acordadas en ejercicios anteriores no se habían iniciado y que el contrato vigente de explotación, mantenimiento y conservación de la desalinizadora estaba próximo a finalizar.

La fórmula del contrato mixto permite garantizar la continuidad del servicio durante todo el proceso, asegurar una adecuada coordinación entre las obras y la operativa diaria de la instalación y optimizar la gestión técnica y económica de la planta.

La desalinizadora de la bahía de Palma constituye una infraestructura clave dentro del sistema de abastecimiento en alta de Mallorca, especialmente relevante en contextos de sequía y en periodos de elevada demanda, ya que contribuye de forma decisiva a reforzar la garantía de suministro y a reducir la presión sobre los acuíferos.

El contrato establece un plazo de ejecución de las obras de 32 meses y un periodo de explotación de tres años.

Las actuaciones previstas permitirán actualizar en profundidad la planta de la bahía de Palma, que cuenta con una capacidad nominal de producción de 63.000 metros cúbicos diarios y cuyas instalaciones presentan un elevado grado de obsolescencia en algunos de sus sistemas principales.

La remodelación incluirá, entre otras intervenciones, la renovación de equipos electromecánicos, la mejora de los sistemas de captación y pretratamiento, la sustitución de elementos clave del proceso de osmosis inversa y la optimización de los sistemas eléctricos y de control, con el objetivo de incrementar la eficiencia energética, mejorar la fiabilidad operativa y adecuar la instalación a los estándares actuales del sector.

Asimismo, el proyecto contempla mejoras destinadas a reforzar la seguridad de la instalación, facilitar las labores de mantenimiento y garantizar la continuidad del suministro durante las paradas técnicas, incluyendo la construcción de nuevos depósitos y la modernización de los sistemas de dosificación y almacenamiento de reactivos.