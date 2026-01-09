Quién es María José Campanario: su edad, hijos, enfermedad y cómo conoció a Jesulín de Ubrique

María José Campanario, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la prensa del corazón en las últimas dos décadas. Y siendo honestos, no es para menos. Inevitablemente, su nombre está ligado al del torero Jesulín de Ubrique, aunque su historia profesional y personal va mucho más allá de los titulares. Entre otras cuestiones, porque ha sido protagonista de una trayectoria marcada por la constante exposición pública en las últimas décadas, pero también por diversos problemas de salud a los que ha tenido que hacer frente. Tras aceptar la propuesta de participar en la sexta temporada de El Desafío, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la carrera de María José Campanario, así como recordar diversos aspectos de su vida personal.

La trayectoria profesional de María José Campanario

Nació en abril de 1979 en Castellón de la Plana, María José Campanario creció alejada del mundo del espectáculo, puesto que su objetivo no era otro que estudiar Odontología, una carrera que ha desarrollado durante años. Es un hecho que su vocación siempre ha estado estrechamente ligada al ámbito de la salud, de ahí que, en numerosas ocasiones, haya reivindicado su identidad como profesional, mucho más allá de la faceta pública.

Su irrupción en el mundo de la comunicación llegó a principios de los 2000, cuando salió a la luz su relación sentimental con el torero Jesulín de Ubrique. A pesar del revuelo que ocasionó la noticia, María José siempre ha tratado de mantenerse al margen de este mundo. De hecho, solamente ha realizado, junto a su familia, alguna entrevista o reportaje en conocidas revistas del corazón.

Eso sí, en los últimos años, hemos podido verla participar en Mask Singer, donde interpretó varias canciones bajo la máscara de Ovejita. Por si fuera poco, más recientemente, ha aceptado el enorme reto que supone participar en la sexta temporada de El Desafío, donde ha tenido que hacer frente a numerosas pruebas de alto riesgo.

Su vida personal

Está estrechamente vinculada al diestro andaluz, a quien conoció en 2001 en un restaurante, cuando él estaba convaleciente tras un grave accidente de tráfico. Poco después, en 2002, contrajeron matrimonio en una ceremonia que, inevitablemente, por aquella época, se convirtió en uno de los acontecimientos sociales más comentados. Juntos formaron una familia numerosa, formada por Julia (2003), Jesús Alejandro (2007) y Hugo (2022).

Lejos de que todo quede ahí, cabe destacar que uno de los aspectos más delicados de la vida de la odontóloga tiene relación con la fibromialgia. Se trata de una enfermedad crónica por la que padece dolores musculares, fatiga y otros tantos síntomas. En numerosas entrevistas ha hablado de esta enfermedad con el fin de visibilizarla y, sobre todo, concienciar de la importancia de que la dolencia en cuestión sea diagnosticada a tiempo.

Es por eso que su participación en El Desafío, programa presentado por Roberto Leal en Antena 3, ha supuesto un reto extra para ella, puesto que tenía que hacer frente a pruebas durísimas con fortísimos dolores. Aun así, es un hecho que María José Campanario ha logrado construir una vida marcada por su pasión por su profesión, su familia e, inevitablemente, también su enfermedad crónica.