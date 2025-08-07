La serie de época perfecta está en Movistar Plus: ideal para los fans de ‘Velvet’ y ‘Las chicas del cable’

El mundo del streaming parece vivir un idilio con los true crime y en general, con los dramas basados en hechos reales. Pero si hay algo que le gusta al espectador medio de las plataformas es un buen melodrama al que no haya que prestar demasiada atención. Sobre todo, si como nuestra recomendación de hoy, posee un casting repleto de grandes actores de la pequeña pantalla patria. Nos referimos a Tiempos de guerra, la serie de época disponible en Movistar Plus que encandilará a los fans de producciones como Velvet o Las chicas del cable.

Disponible en el pack Ficción Total del terminal propiedad de Telefónica, Tiempos de guerra es un drama con 13 capítulos tan intensos que no te dejarán apartar la vista de la pantalla. Mérito que nace por supuesto de sus creadores. Tanto por ser una idea original de Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira, como la dirección de Manuel Gómez Pereira, David Pinillos y Eduardo Chapero-Jackson. Un amalgama de nombres entre los que están los máximos responsables de lo mejorcito que se ha hecho en el género dentro de la televisión de nuestro país. De hecho, Campos y Fernández-Valdés son los propios showrunner de Las chicas del cable, mientras que el dúo formado por Campos y Neira crearon juntos el fenómeno de Velvet. Pero, ¿por qué esta serie de época de Movistar Plus representa un título imperdible para todos aquellos amantes del culebrón histórico?

La serie de época de Movistar Plus

El proyecto, orquestado por Atresmedia Televisión y Bambú Producciones, nos contextualiza en la época del colonialismo español al norte de África. un periodo bélico en el que el estado español combate para mantener sus posiciones territoriales en la zona del Rif, donde bajo el liderazgo de Abd El Krim crece el avance de los sublevados autóctonos del lugar. La resistencia enérgica de los rifeños lleva a que la Reina Victoria Eugenia envíe una comitiva de la Cruz Roja a la colonia, formada por un grupo de enfermeras que deben instalar hospitales de sangre en las zonas del conflicto.

El planteamiento es claramente, parte esencial de su encanto. No obstante, no podemos pasar por alto la cantidad de primeras espadas televisivas de la producción. Tiempos de guerra está protagonizada por Alicia Borrachero (Bosé), Amaia Salamanca (Sin tetas no hay paraíso), José Sacristán (Magical Girl), Álex García (Antidisturbios), Verónica Sánchez (Los Serrano) y Silvia Alonso (Eres tú). Nombres que cualquier espectador español ha visto alguna vez en las series producidas por las cadenas y ahora en el streaming. Tras ellos, Marcel Borrás (Patria), Cuca Escribano (El Ministerio del Tiempo), Vicente Romero (Celda 211) y Miguel Rellán (Compañeros), son algunos de los rostros que completan el elenco secundario.

‘Tiempos de guerra’: maratón asegurado

En definitiva, Tiempos de guerra contiene todos los elementos indispensables que una serie de época que se precie debe tener, demostrando una vez más que Movistar Plus posee uno de los catálogos más variados y eclécticos de todo el streaming. Personajes apasionados, un escenario histórico, secretos y amores imposibles…si te consideras un auténtico acólito de la tipología, no puedes no haber visto todavía esta ficción que ya cumple ocho años desde su estreno.

Ante la falta de acceso al pack específico de Movistar, Tiempos de guerra también se encuentra en SkyShowtime y Atresplayer. Después, a través de Prime Video es posible acceder a una prueba semanal gratuita de SkyShowtime. Y claro, teniendo en cuenta que si eres fan del género devorarás su historia, es posible verla gratis con la suscripción a Prime durante el periodo de prueba.