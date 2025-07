La serie de Netflix basada en hechos reales que está entre lo más visto: ha escandalizado a medio mundo

Una serie de Netflix basada en hechos reales siempre tiene ese punto inconfesablemente adictivo para los suscriptores de la «gran N roja». Entre otras cosas, porque los true crime, el misterio y la intriga habitualmente han funcionado como un foco temático atractivo para el target de la compañía. De esta forma es como damos explicación al fenómeno de una serie como El frente costero (The Waterfront). Una ficción que desde su estreno, lleva más de un mes en el Top 10 de contenido más visto de la plataforma en nuestro país. Pero, ¿cuál es el motivo real detrás su éxito y por qué en cierta medida ha terminado escandalizando a la audiencia?

Estrenada el pasado 19 de junio, El frente costero concentra en su primera temporada, ocho capítulos repletos de tensión, crimen y suspense a través de unos personajes magníficamente construidos, bajo un reparto de primer nivel. Una serie original de Netflix que se nutre de los hechos reales tras la propia vida del creador, Kevin Williamson. Este es toda una celebridad en el mundo de slasher, pues es el guionista original de la saga Scream y también de la popular serie de finales de los 90, Dawson crece. Aparte de esta ficción protagonizada por una familia pesquera, Williamson regresará a la saga de Ghostface dirigiendo Scream 7, cuyo estreno está programado para el 27 de febrero de 2026. No obstante y volviendo al reciente serial de la compañía liderada por Ted Sarandos, El frente costero vive de la historia del padre del creador, el cual como pescador tuvo que cometer ciertas ilegalidades para la supervivencia de su familia.

‘El frente costero’: sinopsis

Esta serie de Netflix basada en hechos reales nos narra la historia del imperio pesquero de una familia en Carolina del Norte. Un contexto donde Harlan y Cane, con el agua al cuello por las deudas, se terminan adentrando en el contrabando de drogas de la mano de un peligroso cártel. Pero su decisión les llevará a estar en el foco de la investigación de la DEA.

El reparto de El frente costero está liderado por Holt McCallany. Actor que los espectadores del servicio de streaming conocen muy bien, gracias a la fantástica serie de Mindhunter. Tras él, Melissa Benoist (Whiplash), Jake Weary (It follows) y Maria Bello (Una historia de violencia) completan el elenco protagonista y después, Rafael Silva (Fluidity), Humberly González (Nadie), Danielle Campbell (Fin de curso), forman parte de los nombres principales del casting secundario.

La serie de Netflix de hechos reales

En una entrevista con Tudum, el cana oficial del terminal, Williamson explicó como su nueva serie de Netflix partía de los hechos reales vividos por su familia, convirtiéndose en el trabajo estrictamente más personal del showrunner y director:

«Vengo de una larga estirpe de pescadores. Mi padre no podía alimentar a su familia. Así que llegó alguien y le dijo ‘Oye, si haces esto, puedes ganar todo este dinero’. Y era difícil decir que no. Mi padre-un hombre muy, muy bueno-cayó en la tentación de hacer algunas cosas que no eran tan legales…ponía comida en la mesa, me ayudó a ir a la universidad», se sinceraba el creador. No es la primera ocasión en la que Williamson se inspira en su padre para una de sus ficciones, pues en la anteriormente mencionada Dawson crece, el padre del personaje interpretado por Kate Holmes está basado en Wade Williamson.

Según le contaba el director al medio del terminal, nunca antes habíamos visto una historia sobre un pescador «contada de forma dramática «. El frente costero es la serie perfecta para todos aquellos que han disfrutado con Succession, Ozark u Outer Banks.

Una serie viral

Actualmente, El frente costero no ha podido sobrepasar el fenómeno viral de la tercera temporada de El juego del calamar ni el de la española Olympo. Pero permanece en el puesto Nº6 del contenido más visto de nuestro país y lidera de forma internacional el Top 10 de contenidos en todo el mundo. Acumula más de 5 millones de visualizaciones esta semana, con más de 36 millones de horas vistas. La lista completa es la siguiente: