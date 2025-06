Casi dos horas de tensión que no te dejarán ni respirar: la película de Netflix basada en hechos reales que todo el mundo debería ver

Los servicios de streaming siempre están al servicio de las tendencias y por eso, cada vez que surge un nuevo y escabroso drama criminal real, dichos estudios de transmisión apuestan por reflejarlo en un documental true crime o en el formato de una película, como ha sido el caso reciente de La viuda negra. No obstante y lejos del morbo siempre tan criticable de algunas de estas piezas, Netflix sorprendió a la audiencia hace algunas semanas con el estreno de una historia basada en hechos reales que indaga en uno de los sucesos más trágicos de los últimos años: La tragedia de Oceangate.

Dirigida por Mark Monroe, este drama se sumerge en las profundidades de una empresa que podía haber evitado el desastre que llevó a la muerte instantánea de cinco pasajeros que habían pagado una millonada para ver de cerca los restos del naufragio del Titanic. Monroe es un documentalista que comenzó como guionista en la profesión, destacando en el campo del libreto con créditos en producciones de la talla de Chasing Ice (2012), Racing Extinction (2015), Pavarotti (2019) o la ganadora del premio Oscar al mejor largometraje documental, The Cove (2009). Algunas de la escritura de estas piezas le han valido el reconocimiento del Sindicato de Guionistas (WGA), siendo premiado en el campo por trabajos como El disidente (2020) o Jim Henson: La audacia de las ideas (2024). En cambio, las labores de dirección no abarcan en su filmografía tanto recorrido. Monroe ha codirigido dos miniseries documentales; una para HBO titulada El arte del sonido con Mark Ronson (2021) y otra para Showtime llamada OVNIS (2021). En solitario, Titán: La tragedia de OceanGate es su segunda pieza, rodada un año después de Charlie Hustle & the Matter of Pete Rose (2024), otro serial documental destinado a la Netflix sobre los hechos reales del polémico jugador de béisbol, Pete Rose.

El impacto de La tragedia de OceanGate ha sido mayúsculo para los suscriptores de la «Gran N roja», alejándose eso sí de los escabrosos detalles de esta catástrofe moderna e indagando en tono de moraleja y de advertencia sobre la responsabilidad empresarial. Sabiendo esto…¿cuál es la sinopsis oficial de la que parte la pieza? ¿puede verla todo el mundo? ¿Quiénes son los protagonistas? Desde luego, tras su visionado cualquiera se lo piensa dos veces antes de adentrarse en una atracción turística de semejante índole. Aunque tampoco es que la mayoría de las personas corrientes puedan pagar la cantidad de dinero que costaban estas estrafalarias inmersiones.

‘La tragedia de Oceangate’

La sinopsis oficial que marcan desde Netflix es la siguiente: «En junio de 2023, el sumergible Titán desapareció durante una expedición turística para ver los restos del Titanic frente a la costa de Terranova (Canadá). Los expertos determinaron que el Titán había implosionado durante su descenso, matando instantáneamente a sus cinco pasajeros. Aquí se examina el caso de Stockton Rush, Consejero Delegado de OceanGate y su afán por convertirse en el próximo innovador multimillonario a través de una malograda empresa submarina que obligó al mundo a reconsiderar el precio de la ambición en las profundidades del océano».

Estrenado el pasado 11 de junio, La tragedia de OceanGate ha funcionado como uno de esos proyectos drásticamente virales. Con una duración inferior a las dos horas, el documental ha logrado colarse en el Top 10 de películas de habla inglesa más vistas de la plataforma que dirige Ted Sarandos. Concretamente, el trabajo de Monroe lleva dos semanas en la lista, acumulando esta semana 6,7 millones de visualizaciones esta semana, incluyéndose en el Top de 38 países tan diferentes como Canadá, Costa Rica, Bélgica, España o Eslovenia. Unos números imbatibles para la mayoría de productos audiovisuales de la marca. El desempeño concurrió en 12 millones de horas vistas para un trabajo que seguramente, sus creadores no esperaban que durase tanto en el top. Así está de momento la lista de lo más visto dentro de la plataforma:

Hata Las guerreras k-pop Fiasco total: La tragedia de Astroworld Titán: La tragedia de OceanGate Alerta extrema Fiasco total: El alcalde del caos Copycat Exterminio 2 Rescate imposible El valet

Netflix: terribles hechos reales

Aunque La tragedia del OceanGate no bebe del morbo y de la agónica muerte de sus integrantes, eso no quita para que el material no contenga momentos escalofriantes e impactantes. Como cuando el directivo de la empresa les dice a los pasajeros que no se preocupen si suena la alarma de la embarcación. Cuando instantes antes hemos visto el despido del director de operaciones marítimas de la compañía, David Lochridge, después de que este plantease sus dudas sobre el casco de fibra de carbono del claustrofóbico submarino.