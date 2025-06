¿Qué es verdad y qué es ficción en la serie ‘La viuda negra’ de Netflix? La historia real de Majé

Pensábamos que el fenómeno de los true crime sólo sería una moda pasajera y sin embargo, con la proliferación del mercado del streaming el género ha terminado transformándose y virando hacia el terreno de la ficción. No es que antes no existiesen películas y series basadas crímenes reales. No obstante, ahora estos se viven casi como una tendencia que los diferentes terminales deben capitalizar en tiempo récord. El último de ello ha sido el de La Viuda Negra y su historia real convertida en largometraje. Ahora bien, como suele pasar dentro de esta tipología de contenidos, muchos suscriptores no han podido dejar de preguntarse si todo lo que aparece en el filme dirigido por Carlos Sedes es verdad. A continuación, descifraremos algunos de los aspectos en los que la cinta sí ha apostado por reflejar fielmente lo ocurrido y aquellos en los que efectivamente, Netflix ha abogado por tirar de inventiva en beneficio de la narración.

Acontecido en el verano de 2017, La viuda negra cuenta la historia real del conocido como Crimen de Patraix. Un acto tremendamente violento en el que las infidelidades, los engaños y la manipulación llegaron sucumbir al clímax de unos hechos que terminaron con el homicidio producido en Valencia. El caso tardó en ser mediático, porque entre otras cosas casi coincidió en el tiempo con los atentados de las Ramblas de Barcelona, sucedidos estos unas pocas horas después de que la policía encontrase el cuerpo sin vida de un hombre de 35 años en un garaje del mencionado barrio valenciano. El hombre, natural de Novelda, se había trasladado a Valencia por amor y se había casado sólo 11 meses antes de su asesinato, en el que fue apuñalado ocho veces sin ningún indicio de robo. El cadáver fue encontrado por un vecino del edificio, comenzando así la trama de la película.

Con una duración de casi dos horas, La viuda negra está dividida en cuatro capítulos dentro de su historia. Uno por cada personaje, ofreciendo perspectivas diferentes del caso y otorgando al ritmo una mayor fluidez que lo de la que nos tienen acostumbrados la mayoría de thrillers convencionales. Cada segmento de esta película de episodios tiene una duración aproximada de 30 minutos.

La sinopsis oficial que marca La Viuda Negra sobre su historia real es la siguiente: «En agosto de 2017 aparece el cadáver asesinado de un hombre en un aparcamiento de Valencia, acuchillado ocho veces. Todo apunta a un crimen pasional. El grupo de homicidios de la ciudad, con una veterana inspectora al frente, arranca una investigación a contrarreloj que pronto los conduce a tener una sospechosa…la propia esposa».

‘Viuda negra’: la historia real

Desde su estreno a finales de mayo, La viuda negra se ha convertido en una de las películas más vistas de la plataforma que lidera Ted Sarandos. Lo primero que debemos decir sobre la verosimilitud del trabajo de Sedes y su conjunto de guionistas es que el planteamiento que vemos en pantalla es bastante fiel al caso real. Pero por supuesto, cambia ciertos hechos que conviene señalar para aquellos que después de ver la película deseen conocer la exactitud de los hechos.

En relación a los cambios más ligeros de La viuda negra con la historia real, encontramos que el personaje de Salva no tiene un hijo de 18 años, sino que era padre de una joven de 20 o que por ejemplo, el personaje de la policía protagonista no se llama Eva. Está realmente inspirada en Esther Maldonado, la agente que llevó el caso en la sección de homicidios.

Lo que si son modificaciones más severas respecto a los hechos tiene que ver con las declaraciones de Maje. En la cinta, desde el inicio Maje le cuenta a la policía que no sabe nada del asesinato de su marido, mientras que en el caso al principio confesó estar implicada para después, negar la mayor.

Un gran reparto

La viuda negra se encuentra liderando el top 10 mundial de películas de habla no inglesa con más de 15 millones de visualizaciones. Y esto, además de explicarse por el morbo del propio caso tiene que ver con su reparto repleto de caras conocidas para el público español. Ahí esta Ivana Baquero, a la que conocimos cuando era una niña gracias al Laberinto del fauno (2006) y a una actriz como Carmen Machi, quien tiene a sus espaldas una trayectoria consolidada tanto en la pequeña como en la gran pantalla.

El resto del elenco lo completan Tristán Ulloa, Pedro Casablanc, Pablo Molinero, Joel Sánchez, Álex Gadea y Pepe Ocio.