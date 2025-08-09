El ex del Barça Joan González se retira del fútbol ¡con 23 años!

El español Joan González, jugador del Lecce y canterano del Barcelona, anunció su retirada a los 23 años debido a un problema cardíaco que le fue detectado en 2024. El joven centrocampista, que llegó a Italia en 2021 procedente del Barcelona para sumarse al equipo sub-19 del Lecce, se asentó en el primer equipo en Serie A durante las temporadas 2022-2023 y 2023-2024, en las que disputó 66 partidos, en los que sumó 2 goles y dio 4 asistencias.

Sin embargo, no pudo jugar la pasada campaña por una anomalía cardíaca que le fue diagnosticada en los controles médicos de pretemporada, en el verano de 2024. Un año después de recibir el diagnóstico, Joan González anunció en sus redes sociales que cuelga las botas por el mencionado problema.

«Es uno de los días más difíciles, pero también uno de los más significativos de mi vida, tanto a nivel personal como profesional. Después de meses de reflexión y momentos de incertidumbre, ha llegado el momento de comunicar que pongo punto final a mi etapa como futbolista», expresó en su mensaje.

«Recuerdo los días de partido como si fueran ayer: el tacto del césped mojado, los gritos de la grada, el sonido seco del balón al golpear la bota, los nervios antes del pitido inicial… Momentos que, ahora, siento muy dentro porque sé que no volverán», apuntó. «Todo aquello que un día veía como habitual, hoy sé que era especial. Y por eso, quiero dar las gracias», añadió.