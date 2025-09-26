Supercopa de España de baloncesto 2025: cuándo es, dónde ver y dónde se juega

Descubre todos los detalles acerca de la Supercopa de España de baloncesto 2025

Cuándo juega el Real Madrid de baloncesto contra La Laguna Tenerife la Supercopa de España: horario y dónde ver gratis en directo por TV

Presentación de la Supercopa de España de baloncesto 2025
Presentación de la Supercopa de España de baloncesto 2025.

Se acabó la espera. La nueva temporada de baloncesto en España está a punto de comenzar con una nueva edición de la Supercopa de España, que se disputará durante este fin de semana en Málaga, y donde hasta un total de cuatro equipos, Real Madrid, Unicaja, Valencia Basket y La Laguna Tenerife, lucharán por conquistar el primer trono de la campaña 2025-2026.

El pistoletazo de salida la competición lo dará el Unicaja y el Valencia Basket, que se enfrentarán durante este próximo sábado 27 de septiembre en el primer choque del campeonato. Horas más tarde, será el turno para el Real Madrid y La Laguna Tenerife, que intentarán conseguir el otro billete restante que le de acceso a la gran final de la Supercopa Endesa.

Cuándo se juega la Supercopa de España de baloncesto 2025

Tal y como hemos detallado líneas atrás, la competición iniciará este sábado 27 de septiembre y finalizará un día más tarde, es decir, el 28 con la gran final de la Supercopa. Unicaja y Valencia jugarán su partido a partir de las 18:00 horas, mientras que el Real Madrid y La Laguna Tenerife se medirán a partir de las 21:00 horas. El partido por el título se jugará a partir de las 19:00 horas. 

  • Unicaja vs Valencia – sábado 27 de septiembre, a partir de las 18:00 horas
  • Real Madrid vs La Laguna Tenerife – sábado 27 de septiembre, a partir de las 21:00 horas.
  • Final – domingo 28 de septiembre, a partir de las 19:00 horas.

Dónde es la Supercopa de España de baloncesto 2025

El escenario elegido para que se dispute la Supercopa de España 2025 es el mítico Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, que tiene capacidad para acoger hasta 11.300 espectadores que disfrutarán de una de las mayores competiciones del baloncesto a nivel nacional. Es importante destacar que, hasta el momento, hay entradas disponibles para observar el espectáculo in situ, y que podrás conseguir a través de la página web oficial de la ACB.

Dónde ver por TV en directo y en vivo online la competición

La Supercopa de España, a diferencia de otras ediciones, se podrá seguir y disfrutar por televisión a través de DAZN, compañía que ha conseguido todos los derechos para emitir la competición en exclusiva en nuestro país. Asimismo, es importante destacar que ambas semifinales se emitirán gratis para todo el mundo tanto en su canal de televisión como en su app. Fran Guillén estará a los mandos de la narración y Pablo Laso, extécnico del Real Madrid de baloncesto, y Víctor Claver, exjugador, les acompañará en los comentarios durante todo el torneo.

