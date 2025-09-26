Supercopa de España de baloncesto 2025: cuándo es, dónde ver y dónde se juega

Se acabó la espera. La nueva temporada de baloncesto en España está a punto de comenzar con una nueva edición de la Supercopa de España, que se disputará durante este fin de semana en Málaga, y donde hasta un total de cuatro equipos, Real Madrid, Unicaja, Valencia Basket y La Laguna Tenerife, lucharán por conquistar el primer trono de la campaña 2025-2026.

El pistoletazo de salida la competición lo dará el Unicaja y el Valencia Basket, que se enfrentarán durante este próximo sábado 27 de septiembre en el primer choque del campeonato. Horas más tarde, será el turno para el Real Madrid y La Laguna Tenerife, que intentarán conseguir el otro billete restante que le de acceso a la gran final de la Supercopa Endesa.

👀 Conoce muuuuuy bien esta ciudad… y llega para buscar el PRIMER TÍTULO como entrenador del @RMBaloncesto en esta nueva etapa. ¡Bienvenido a la #SupercopaEndesa, @sergioscariolo! pic.twitter.com/Ah7goAUGIy — Liga Endesa (@ACBCOM) September 26, 2025

Cuándo se juega la Supercopa de España de baloncesto 2025

Tal y como hemos detallado líneas atrás, la competición iniciará este sábado 27 de septiembre y finalizará un día más tarde, es decir, el 28 con la gran final de la Supercopa. Unicaja y Valencia jugarán su partido a partir de las 18:00 horas, mientras que el Real Madrid y La Laguna Tenerife se medirán a partir de las 21:00 horas. El partido por el título se jugará a partir de las 19:00 horas.

Unicaja vs Valencia – sábado 27 de septiembre, a partir de las 18:00 horas

Real Madrid vs La Laguna Tenerife – sábado 27 de septiembre, a partir de las 21:00 horas.

Final – domingo 28 de septiembre, a partir de las 19:00 horas.

🏟️ Queríamos enseñaros lo ESPECTACULAR que está quedando el Carpena para esta #SupercopaEndesa, pero… Ahora que hemos descubierto la faceta de reportero de Olek Balcerowski, mejor que lo haga él mismo, ¿no, @unicajaCB? ¡Dentro otro reportaje del REPORTERO DEL TENEDOR! 🍴😂 pic.twitter.com/imBgilyHbV — Liga Endesa (@ACBCOM) September 26, 2025

Dónde es la Supercopa de España de baloncesto 2025

El escenario elegido para que se dispute la Supercopa de España 2025 es el mítico Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, que tiene capacidad para acoger hasta 11.300 espectadores que disfrutarán de una de las mayores competiciones del baloncesto a nivel nacional. Es importante destacar que, hasta el momento, hay entradas disponibles para observar el espectáculo in situ, y que podrás conseguir a través de la página web oficial de la ACB.

😎 La #SupercopaEndesa… muuuuucho más que lo que pase en cancha. Vente este sábado desde las 14.30h al exterior del Martín Carpena, y vive una fiesta como la que vivimos la última vez que nos juntamos. ¡SE VIENE! pic.twitter.com/0Ohtl1IY5n — Liga Endesa (@ACBCOM) September 26, 2025

Dónde ver por TV en directo y en vivo online la competición