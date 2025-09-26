Cuándo juega el Real Madrid de baloncesto contra La Laguna Tenerife la Supercopa de España: horario y dónde ver gratis en directo por TV

El Real Madrid de Sergio Scariolo debuta oficialmente como su nuevo entrenador con esta Supercopa de España 2025 de baloncesto y lo hará enfrentándose a La Laguna Tenerife en las semifinales del torneo. Málaga será el escenario donde se dispute esta competición que sólo durará el fin de semana, pero que servirá como pistoletazo de salida a una temporada que comenzará a principios de octubre.

Horario del Real Madrid – La Laguna Tenerife de baloncesto: la semifinal de la Supercopa de España 2025

La temporada de baloncesto arranca y no lo puede hacer de mejor manera que con la Supercopa de España 2025 de baloncesto. El torneo se disputará en el mítico Palacio de Deportes José María Martín Carpena y participarán cuatro equipos. El Unicaja Málaga actúa como el anfitrión, pero también llegó a este campeonato al haber sido campeón de la pasada Copa del Rey. El Real Madrid la jugará por haber conquistado una nueva Liga Endesa, mientras que el Valencia Basket fue subcampeón y La Laguna Tenerife fue semifinalista de la pasada ACB.

La organización ha programado este Real Madrid – La Laguna Tenerife que corresponde a las semifinales de la Supercopa de España 2025 de baloncesto para este sábado 27 de septiembre. El choque se disputará en el segundo turno y está programado para que arranque a las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa y dentro del pabellón para que el choque comience de manera puntual en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Dónde ver por TV el Real Madrid – La Laguna Tenerife de la Supercopa de España 2025 de baloncesto gratis

Dazn fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para emitir en nuestro país en exclusiva todo el baloncesto español, por lo que la Liga Endesa y la Supercopa de España 2025 se podrá ver por esta plataforma de pago. El Real Madrid – La Laguna Tenerife se puede ver en directo por televisión mediante el canal que Dazn tiene en diferentes plataformas y hay que destacar que los dos choques de semifinales serán emitidos por este operador gratis y en abierto, pero habrá que registrarse. La final sí que será de pago y habrá que tener contratado el paquete que incluye este deporte.

Esto quiere decir que todos los aficionados del cuadro merengue, del conjunto chicharrero y amantes de este deporte en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – La Laguna Tenerife de las semifinales de la Supercopa de España 2025 de baloncesto mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada y utilizada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará su página web para acceder con un ordenador.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA te contaremos la mejor información sobre todo lo que suceda en Málaga en esta Supercopa de España 2025 de baloncesto. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Real Madrid – La Laguna Tenerife de semifinales de este torneo que se jugará la ciudad andaluza, más concretamente en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Dónde escuchar por radio el Real Madrid de baloncesto – La Laguna Tenerife

Todos aquellos aficionados a este deporte y seguidores de los de Concha Espina y de los tinerfeños que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming y en vivo online el Real Madrid – La Laguna Tenerife de semifinales de la Supercopa de España 2025 de baloncesto deben saber que lo podrán escuchar por la radio. Emisoras como la Ser, Radio Marca, Cope, Onda Cero o RNE conectarán con el Palacio de Deportes José María Martín Carpena para contar todo lo que esté sucediendo en Málaga todo el fin de semana.

Dónde se juega el Real Madrid de baloncesto – La Laguna Tenerife de la Supercopa de España 2025

Palacio de Deportes José María Martín Carpena, situado en la ciudad de Málaga, será el escenario donde se celebrará esta apasionante Supercopa de España 2025 de baloncesto. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1999 y tiene capacidad para algo más de 11.300 espectadores. Se espera un gran ambiente en sus gradas con las aficiones de los cuatro equipos participantes, ya que siempre que hay un evento así en nuestro país en este deporte es un éxito, siendo un claro ejemplo de convivencia y deportividad.

Así queda la Supercopa de España de baloncesto 2025

Semifinales

Unicaja Málaga – Valencia Basket. Sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Real Madrid – La Laguna Tenerife. Sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Final de la Supercopa de España 2025 de baloncesto