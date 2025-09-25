Scariolo: «Muchos de los jugadores que tuve en el último torneo con España bien podrían estar aquí»

Sergio Scariolo ha tenido que cambiar el chip en tiempo récord. Aunque el pasado 2 de julio, día en el que anunció su adiós a la selección española tras el Eurobasket 2025, afirmó que «peores cosas» había hecho cuando le preguntaron si podría compaginar club y combinado nacional durante estos últimos tres meses, para el italiano no pasaron ni cuatro días completos desde la eliminación de España en la fase de grupos de Limasol hasta su primer entrenamiento en Valdebebas.

Aun así, detectó rápidamente un salto «a nivel físico y de experiencia» en el Real Madrid respecto a la selección, pero sostiene que «muchos de esos jugadores» que tuvo «incluso en el último campeonato bien podrían estar aquí en este equipo». Scariolo llevó una lista muy marcada por las lesiones de Alberto Abalde y Alberto Díaz y ausencias como las de Usman Garuba o Lorenzo Brown, pero descubrió al mundo estrellas en ciernes como Sergio de Larrea o Mario Saint-Supéry.

«A mí lo que me importa es la actitud, profesionalidad, concentración, disciplina… y en eso tengo que decir la verdad: ambos grupos son excelentes. Obviamente, a nivel físico y de experiencia este grupo tiene algo más, pero eso no es ofensivo para nada, es una constatación obvia. Muchos de esos jugadores que tuve incluso en el último campeonato de la selección bien podrían estar aquí en este equipo», asegura el italiano en su entrevista con este periódico.

La aventura de España duró menos de lo esperado, ya que con las tres derrotas ante Georgia, Italia y Grecia se fue para casa pese a ganar a Bosnia y Herzegovina y Chipre. La fortuna tampoco acompañó en momentos determinados, como en la victoria de los balcánicos a los georgianos que la obligaba a vencer a la selección de Giannis Antetokounmpo en la última jornada y la falta de experiencia terminó condenando a los de Scariolo.

Scariolo se reencuentra con caras conocidas

Ahora, el italiano se reencuentra en Valdebebas con Abalde, Garuba y también con Izan Almansa, que estará en dinámica del primer equipo, pero que participará con frecuencia en la Liga U, la nueva competición sub-22 en la que competirán los canteranos del Real Madrid. Scariolo conoce como nadie la selección y si afirma que se traería a «muchos» al Real Madrid es porque realmente lo piensa.