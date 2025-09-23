Tavares: «Con Scariolo jugamos con muchísima más intensidad, nos tenemos que dejar la vida en cada balón»

Walter Tavares compareció ante los medios de comunicación a cuatro días del estreno del Real Madrid de Sergio Scariolo en la Supercopa de España de baloncesto. El pívot del equipo blanco habló de las primeras semanas a las órdenes del ex seleccionador de España y la adaptación de los veteranos y los fichajes al estilo de juego nuevo implantado por el italiano, con «muchísima más intensidad».

«Muy bien. Tenemos una nueva manera de jugar. Muchas cosas que me está enseñando. Nosotros estamos intentando aprender lo antes posible para estar más cómodos con las jugadas y con muchos conceptos defensivos. Hacerlo cuanto antes para empezar a jugar», comenzó.

Sobre los fichajes, Tavares comentó que están muy ilusionados y destacó a Chuma Okeke como el que más le ha sorprendido: «Tienen orgullo de estar en el Real Madrid, de querer demostrar que pertenecen al este equipo. Tenemos un grupo muy ilusionante, tanto en el staff como jugadores. Hay mucha ilusión y muchas ganas de que empiece para ganar partidos».

«El que más me ha impresionado es Chuma. Es un jugador que hace un poco de todo. Es un tío callado, pero influye mucho durante el partido. Defiende, ataca y siempre hace cosas positivas. Es uno de los jugadores que más me ha impresionado», añadió sobre el ala-pívot estadounidense recién llegado de la NBA.

Tavares y Chus Mateo

Tavares también habló de la llegada de Chus Mateo a la selección española y de si le echará de menos en el Real Madrid. Recordemos que al recibir el MVP de la Euroliga en 2023 dedicó su discurso al ex entrenador del equipo blanco y le hizo emocionarse: «Es un tío muy cercano, siempre quiere saber cómo estamos, cómo nos sentimos, qué manera de jugar nos gusta. Le deseo mucha suerte porque es una persona muy buena, le quiero mucho».

Preguntado por la dificultad de pasar de un libreto a otro, Tavares respondió que «no es que nos cueste», pero «es un entrenador nuevo, que ha ganado muchísimo, tiene su manera de entrenar. Nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos, aprender las cosas que él nos dice. Es un proceso que tenemos que seguir y estar con la cabeza abierta para recibir muchas informaciones».

«Lo que cambia es que ahora jugamos con muchísima más intensidad tanto en defensa como en ataque. Todo tiene que ser muy rápido, muy agresivo, dejarnos la vida en cada balón, estar a tope y dar lo máximo», afirmó. Más sobre su rol en el equipo: «Eso no lo sé, voy a seguir luchando como si fuera un niño para hacerlo lo mejor posible y estar cuando me necesite. Lo más importante es que el Real Madrid gane siempre».

Mayor competitividad en el 5

Tavares analizó la competencia que le van a ofrecer Bruno Fernando y Usman Garuba después de su buen cierre de temporada: «No es que lo pongan más difícil. A todos nos va a tocar jugar los minutos que sea, la hora que sea. A lo mejor hay partidos que yo no funcione muy bien en el campo, va a entrar Bruno, Usman y lo van a hacer bien. La competitividad siempre es buena porque te mejora y te genera tensión de no relajarte en ningún momento y que tienes que seguir entrenando para jugar».