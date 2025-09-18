Primera lesión en el Real Madrid de Scariolo: Maledon se pierde la Supercopa

Theo Maledon se perderá la Supercopa de España de baloncesto por una lesión en el músculo aductor corto del muslo izquierdo. El nuevo base del Real Madrid no estará en el primer torneo de la temporada, que se disputará el próximo fin de semana en el pabellón Martín Carpena de Málaga. La duración de su baja es entre tres y cuatro semanas, por lo que en principio tampoco llegará al debut en la Euroliga contra su ex equipo, el Asvel, ni tampoco en la Liga Endesa ante el Gran Canaria.

El francés fue el primer fichaje anunciado por el club madridista este verano tras llegar procedente del equipo galo, donde sobresalió el pasado curso sobre todo en Europa, pero su puesta en escena con la camiseta del Real Madrid se hará de rogar. Maledon jugó el Eurobasket con Francia, llegando hasta octavos de final y cayendo sorprendentemente contra Georgia.

El base llegó incluso a debutar a las órdenes de Sergio Scariolo el pasado sábado en un partido amistoso en Segovia frente al Casademont Zaragoza, pero será baja en el torneo Encestarías en el que el Real Madrid participará este fin de semana en Pontevedra y en el que se medirá al Río Breogán y si le derrota al que gane del Baskonia-Valencia Basket.

El equipo taronja, a su vez, podría ser su rival en la final de la Supercopa si superan sus encuentros de semifinales frente a La Laguna Tenerife y Unicaja Málaga. El Real Madrid se medirá al conjunto canario, segundo clasificado de la fase regular de la pasada Liga y Scariolo se jugará su primer título en sus primeros partidos oficiales como entrenador del equipo merengue.

Maledon y el resto de tocados

Maledon llegaba para ser un sustituto de lujo para Facundo Campazzo en la posición de base, aunque también podía aportar puntos jugando de 2 tras la marcha de Dzanan Musa. Su lesión incrementa el rol de Andrés Feliz, 1 suplente, y también de David Krämer, que llegará al torneo entre algodones después de perderse el Eurobasket con Alemania por lesión. La otra duda es Mario Hezonja, que llegó lesionado a la pretemporada en Valdebebas.