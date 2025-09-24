Entradas para la Supercopa de España de baloncesto 2025: precio y cómo comprarlas

Una nueva edición de la Supercopa de Endesa está a la vuelta de la esquina y los equipos clasificados ya se preparan con la mirada puesta en Málaga para competir por el primer título de la temporada, que será el encargado de dar el pistoletazo de salida oficial a la campaña 2025-2026 en el baloncesto nacional. La competición también nos ofrecerá la oportunidad de ver y disfrutar de las nuevas incorporaciones en pista, y el ímpetu y la preparación de los respectivos equipos por hacerse con este histórico y ansiado trofeo. Todo el mundo quiere disfrutar de una competición única, por ello a continuación os detallaremos cómo conseguir entradas para la Supercopa de España de baloncesto.

Dónde se juega la Supercopa de España de baloncesto 2025

La nueva edición de la Supercopa de España de baloncesto 2025 se disputará en Málaga, en el mítico Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, entre este próximo 27 y 28 de septiembre. En este impresionante escenario, Real Madrid, Unicaja, Valencia Basket y La Laguna Tenerife lucharán por conquistar la corona en un torneo que, seguramente, nos dejará encuentros vibrantes momentos memorables de cara a la galería.

Unicaja y Valencia serán los equipos encargados de dar el pistoletazo de salida a la competición durante este próximo sábado 27 de septiembre, a partir de las 18:00 horas. El Real Madrid y La Laguna Tenerife, por su parte, se verán las caras horas más tarde, a partir de las 21:00 horas, para luchar por un billete directo hacia la final del campeonato, que se disputará el domingo 28 a partir de las 19:00 horas.

Unicaja vs Valencia – sábado 27 de septiembre, a partir de las 18:00 horas

Real Madrid vs La Laguna Tenerife – sábado 27 de septiembre, a partir de las 21:00 horas.

Final – domingo 28 de septiembre, a partir de las 19:00 horas.

⏳ ¡Quedan 2⃣ días para que la #SupercopaEndesa desembarque en Málaga! Y… hoy recordamos cómo 𝙫𝙞𝙫𝙞𝙢𝙤𝙨 𝙙𝙚𝙨𝙙𝙚 𝙙𝙚𝙣𝙩𝙧𝙤 la última vez que el primer título de la temporada se luchó en corazón del Carpena. ¿Estáis preparados? 😎 🔗 https://t.co/niJt2SQk3X pic.twitter.com/Tlc95OkA9E — Liga Endesa (@ACBCOM) September 24, 2025

Cómo comprar entradas para la Supercopa de baloncesto

A través de la página web oficial de la ACB podrás adquirir tanto entradas para diferentes sesiones, es decir, una semifinal u otra y para la gran final de la competición, o un abono completo para disfrutar de la Supercopa Endesa al completo. Los abonos están puestos a la venta desde el pasado 28 de agosto y se podrán adquirir desde 50 euros en Grada Alta Sector 08. Hasta el momento, el más caro sería de 160 euros y estaría en la posición Grada Baja Sector B4.

Por otro lado, y tal y como hemos recalcado líneas atrás, también se podrán conseguir entradas sueltas para ambas semifinales y final. Estas se pueden comprar a partir de un precio de 50 euros, siendo la más cara el ticket VIP por 400 euros. Eso sí, en esta posición disfrutarás del baloncesto a pie de pista.

Por último, cabe destacar que aquellos interesados en adquirir un abono con movilidad reducida lo podrán hacer poniéndose en contacto con atención al cliente en el correo [email protected], que lleva habilitado desde el pasado 28 de agosto para aclarar todas las dudas de los aficionados que quieren disfrutar de la primera competición de la temporada 2025-2026.

Cuánto cuestan las entradas para la Supercopa de España de baloncesto

Cat 5- 55 euros

Cat 4 – 70 euros

Cat 3 – 85 euros

Cat 2 – 100 euros

Cat 1 – 120 euros

Silver – 140 euros

Golden – 160 euros

Sillas pistas fondo – 350 euros

Sillas pista lateral – 400 euros