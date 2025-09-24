Una gran fiesta para estrenar la Liga Endesa 2025-26

¡Ya está aquí la 2025-26! A tres días de la Supercopa Endesa de Málaga, que estrenará oficialmente la competición acb este próximo fin de semana, este martes se presentó en la sede de Endesa la nueva temporada. El acto, con la periodista Alejandra Llambés y el cómico Sergio Bezos como maestros de ceremonia, estuvo marcado por el humor y la música, con más de 700 asistentes y un centenar de periodistas acreditados.

José Bogas, consejero delegado de Endesa, abrió la presentación ilusionado: «Es un orgullo para Endesa recibiros en vuestra casa. El 5 de octubre de 2011 presentábamos aquí mismo la primera temporada y se dice rápido, pero han pasado ya 14 años. En ese tiempo hemos formado una de las alianzas más sólidas del deporte nacional».

Antonio Martín, presidente de la acb, asentía: «Es un vínculo histórico entre marca y propiedad, no hay ningún récord histórico como este». Además, Antonio Martín aprovechó el acto para dar la bienvenida a DAZN («Demuestra entusiasmo y una manera diferente de ver el baloncesto. Estamos muy felices y muy dispuestos a aprender») y para mostrar su ilusión por la flamante Liga U: «Va a marcar una diferencia en la historia del baloncesto y sé que vamos a ser referentes para el resto en Europa».

Por su parte, José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, aseguró «tener mucha ilusión por la nueva temporada. Sois la mejor liga de Europa, con grandes equipos, clubes, técnicos y árbitros. La familia del baloncesto es una familia extraordinaria. ¡Hacednos disfrutar!»

Por si fuera poco, el vicepresidente de contenidos de DAZN Quim Doménech dio unas pinceladas de lo que se avecina, empezando por la Supercopa Endesa de Málaga. «Vamos a ofrecer gratis y en abierto las dos semifinales para todo el mundo». «Queremos distinguirnos por nuestro sello, siendo auténticos, digitales y poniendo al fan en el centro», añadió, desvelando que Víctor Claver y Pablo Laso estarán en las retransmisiones del fin de semana.

A partir de ahí, los protagonistas tomaron la palabra. «El CNI nos ha dado información muy privilegiada de todos vosotros», avisaba sonriente Sergio Bezos, antes de una dinámica en la que todos los representantes de Liga Endesa tuvieron su momento, incluidos los enviados especiales Olek Balcerowski, con un mensaje desde Singapur, y Dylan Ennis, con conexión desde tierras búlgaras.

Del hockey sin hielo de Melwin Pantzar al barco alquilado de Francis Alonso, pasando por la paternidad de Oriol Paulí y las ganas rejuvenecedoras de Marcelinho Huertas. Los hermanos mayores de Santi Yusta, los consejos baloncestísticos de Gonzalo Corbalán y Juan Fernández y la incomprensión de un Jean Montero que sigue sin entender por qué le llaman ‘El Problema’: «Doy muy buen rollo siempre».

De ahí al final de la velada, las bromas no cesaron. Y es que los protagonistas daban mucho juego: Andrew Albicy y su Twitch, Willy Hernangómez y su set para conducir en la consola, el ADE online de Dani Pérez y el amor de Ricky Rubio por la playa… y la piscina; Walter Tavares recordando sus problemas para caber en el asiento del avión del Afrobasket, Iván Aurrecoechea desvelando que el 3×3 para él es una pasión, Stan Okoye atreviéndose con el español y Rodions Kurucs emocionando al recordar al mejor de sus entrenadores… ¡su abuelo!

El acto, que sirvió para presentar el documental «A 13.000 pies», que se estrenará este miércoles (20h) en el canal de YouTube de la acb y en DAZN, concluyó con la tradicional foto de familia, dando paso al concierto de La Azotea, uno de los ganadores del concurso de talento musical emergente Endesa play, y el DJ Mickey Pavón. ¡Así se arranca una nueva temporada! ¡La Liga Endesa 2025-26 ya es una realidad!