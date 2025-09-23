Quirónsalud, Proveedor Médico Oficial de la Supercopa Endesa Málaga 2025 de baloncesto

Fact checked

Málaga acoge este fin de semana la primera gran cita del baloncesto español de la temporada, con la disputa de la Supercopa Endesa 2025, torneo que por tercer año consecutivo contará con Quirónsalud como Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) en todas sus competiciones. Las semifinales se disputarán el sábado 27. Por un lado, el Unicaja, actual campeón de la Copa del Rey y de la Supercopa Endesa, se enfrenta a las 18h al Valencia Basket. Más tarde, a las 21h, el actual campeón de Liga Endesa Real Madrid medirá fuerzas con La Laguna Tenerife por un puesto en la final del domingo (19:00).

En esta nueva edición, el Hospital Quirónsalud Málaga actuará como centro de referencia ante cualquier necesidad sanitaria, tanto de jugadores como integrantes de los equipos participantes, miembros de la organización o el público que asista a los partidos.

De esta manera, Quirónsalud continúa afianzando su firme compromiso con la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y diversas disciplinas deportivas, porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Además de colaborar como Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto o rugby de nuestro país.

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros torneos como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó; las dos últimas ediciones de la Hexagon Cup de pádel, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.