Un avance clave en la bioingeniería celular podría cambiar el futuro de las terapias inmunológicas. Por primera vez, un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia Británica (UBC), en Canadá, ha logrado producir de forma fiable células T auxiliares humanas a partir de células madre, en un entorno de laboratorio totalmente controlado. Se trata de un tipo de célula inmune esencial para coordinar las defensas del organismo y reforzar la eficacia de tratamientos contra enfermedades complejas.

El estudio, publicado en la revista Cell Stem Cell, supera una de las principales barreras que durante años ha limitado el desarrollo, la fabricación a gran escala y el alto coste de las terapias celulares. El hallazgo abre la puerta a tratamientos «listos para usar», más accesibles y eficaces, dirigidos a enfermedades como el cáncer, las infecciones persistentes o los trastornos autoinmunes.

«Las terapias celulares modificadas están transformando la medicina moderna», explica Peter Zandstra, coautor principal del trabajo y director de la Escuela de Ingeniería Biomédica de la UBC. «Nuestro estudio aborda uno de los mayores retos para que estos tratamientos vitales puedan llegar a más personas: demostrar, por primera vez, una forma fiable y escalable de cultivar distintos tipos de células inmunitarias humanas».

En la última década, terapias como las CAR-T han mostrado resultados espectaculares en pacientes con cánceres hasta ahora intratables. Estos tratamientos convierten a las propias células del sistema inmunitario en auténticos «fármacos vivos», capaces de reconocer y destruir células tumorales. Sin embargo, su complejidad técnica y su elevado coste siguen siendo un obstáculo.

Gran parte del problema reside en que la mayoría de estas terapias se fabrican de manera personalizada a partir de las células del propio paciente, un proceso que puede llevar semanas y que encarece enormemente el tratamiento. “El objetivo a largo plazo es disponer de terapias celulares listas para usar, producidas con antelación y a gran escala a partir de una fuente renovable como las células madre”, señala la doctora Megan Levings, coautora principal del estudio y profesora de cirugía e ingeniería biomédica en la UBC.

Células T

Para que las terapias inmunes sean realmente eficaces, deben incluir dos tipos clave de linfocitos T: las células T citotóxicas, que atacan directamente a las células cancerosas o infectadas, y las células T auxiliares, que actúan como directoras de orquesta del sistema inmunitario, activando y manteniendo la respuesta defensiva en el tiempo.

Aunque la ciencia ya había avanzado en la producción de células T citotóxicas a partir de células madre, la generación fiable de células T auxiliares seguía siendo una asignatura pendiente. «Los linfocitos T cooperadores son esenciales para una respuesta inmunitaria fuerte y duradera», subraya Levings. «Sin ellos, el potencial terapéutico se reduce considerablemente».

El equipo de la UBC logró resolver este desafío ajustando con precisión las señales biológicas que guían el desarrollo celular. En concreto, identificaron el papel clave —y temporal— de una señal conocida como Notch. Si bien esta señal es necesaria en las primeras fases del desarrollo inmunitario, su activación prolongada bloquea la formación de células T auxiliares.

Biofabricación

«Al controlar exactamente cuándo y cuánto se atenúa esta señal, pudimos dirigir las células madre para que se conviertan en linfocitos T auxiliares o en linfocitos T asesinos», explica Ross Jones, coautor principal e investigador asociado. Todo ello se realizó en condiciones compatibles con los procesos reales de biofabricación, un paso decisivo para su futura aplicación clínica.

Además, los investigadores comprobaron que las células obtenidas no solo tenían la apariencia correcta, sino que funcionaban como auténticas células T auxiliares humanas: mostraban marcadores de madurez, una amplia diversidad de receptores inmunitarios y la capacidad de especializarse en subtipos con funciones concretas.

«Estas células se comportan como verdaderos linfocitos T auxiliares humanos», destaca Kevin Salim, coautor del estudio y doctorando en la UBC. «Eso es fundamental para su potencial terapéutico».

Según los autores, la posibilidad de generar y equilibrar células T auxiliares y citotóxicas a partir de células madre permitirá diseñar terapias inmunes más potentes, flexibles y asequibles. «Este avance sienta las bases para una nueva generación de terapias celulares escalables», concluye Zandstra, «y abre la puerta al desarrollo de nuevos tratamientos inmunitarios con un impacto clínico real».