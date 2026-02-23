‘El Mencho’, ‘El Chapo’ o Caro Quintero: todos los narcos que cayeron por sus novias

Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes fue un narcotraficante mexicano y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Durante años figuró entre los criminales más buscados por México. Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena. Era investigado por tráfico internacional de drogas, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego. El domingo cayó en un operativo después de haber estado con una de sus novias, Guadalupe Moreno Carrillo. El ejército de México y la DEA de Estados Unidos lo locailizaron tras seguir a Guadalupe Moreno Carrillo. El Mencho, El Chapo o Caro Quintero: son los temidos narcos de México que cayeron por la pista de sus parejas sentimentales.

‘El Mencho’: la visita reveló su escondite

El caso más reciente es el de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades mexicanas lograron ubicarlo tras rastrear a una de sus parejas sentimentales Guadalupe Moreno Carrillo hasta un complejo de cabañas en Tapalpa. La visita, que en apariencia formaba parte de su vida privada, permitió a los servicios de inteligencia confirmar que el capo permanecía en el lugar con un reducido círculo de seguridad. El operativo posterior derivó en un enfrentamiento armado en una zona boscosa cercana.

También se ha destacado que la DEA siguió a la modelo María Julissa de OnlyFans, la cual había acudido a las fiestas de los narcos del Cártel Jalisco Nueva Generación.

🇲🇽🔥😸| La Modelo de OnlyFans «Maria Julissa» habría ayudado con el paradero de alias «El Mencho», líder del #CJNG. ☠️

Testigos Afirman que era su amante.#Narcos #México https://t.co/UNdV30dYq7 pic.twitter.com/E1PEpI72kU — VIKING (@WalhallaMann) February 23, 2026

Rosalinda, primera esposa de ‘El Mencho’

Rosalinda González Valencia, conocida como La Jefa, ha sido identificada por autoridades mexicanas y estadounidenses como una figura clave en la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su matrimonio con Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes fortaleció los vínculos con el Cártel del Milenio, origen del CJNG.

González Valencia fue detenida en varias ocasiones. En diciembre de 2023, fue condenada a cinco años por no declarar operaciones financieras relacionadas con un negocio de su propiedad en Puerto Vallarta (Guadalajara)

‘El Chapo’ y Kate del Castillo

Uno de los ejemplos más conocidos es el de Joaquín Guzmán, alias El Chapo. En 2016, el interés del narcotraficante por establecer contacto con la actriz Kate del Castillo y el actor Sean Penn generó una cadena de comunicaciones que fue vigilada por las autoridades.

Las reuniones y mensajes permitieron seguir el rastro del líder del Cártel de Sinaloa, facilitando su localización y captura tras meses prófugo. El deseo de protagonismo y la búsqueda de vínculos fuera de su círculo criminal terminaron debilitando su red de protección.

Rafael Caro Quintero

Décadas antes, la historia ya había mostrado un patrón similar. Rafael Caro Quintero fue localizado en 1985 tras el seguimiento a su pareja, Sara Cosío. Fue una de los fundadores del Cártel De Guadalajara con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, tío de Amado Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez.

Juanita Ríos, esposa del líder de Los Zetas

En 2013, las autoridades mexicanas lograron ubicar y detener a Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, en el estado de Tamaulipas tras seguir a su esposa Juanita Ríos.

¿Son importantes las novias de los narcos?

Las parejas de los capos suelen tener acceso directo a su vida cotidiana, movimientos y relaciones estratégicas dentro de los cárteles. Su información, ya sea obtenida por vigilancia directa o cooperación involuntaria, permite: