Así cayó ‘El Mencho’: la pista clave fue la visita secreta a una de sus novias el fin de semana

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue ubicado gracias a una de sus parejas sentimentales, Guadalupe Moreno Carrillo, según ha explicado este lunes el secretario de Defensa de México, general Ricardo Trevilla. Las agencias de inteligencia de México y la DEA de Estados Unidos rastrearon a la mujer hasta un complejo de cabañas en Tapalpa (Jalisco), donde se reunió con elnarcotraficente. La inteligencia militar la localizó el 14 de febrero, y la siguió hasta el 22 de febrero. Su desplazamiento y el rastro que dejó fueron clave para que las fuerzas especiales mexicanas planearan un operativo que culminó en un enfrentamiento en el que Oseguera resultó herido junto con su círculo cercano. Después murió en un helicóptero cuando se le llevaba a la capital de México.

Los soldados persiguieron a Oseguera y a varios guardaespaldas, rodeándolos hasta internarse en un bosque cercano, ha añadido Trevilla. Entonces, se desató una batalla, cuando los guardaespaldas de Oseguera, armados con dos lanzacohetes, dispararon contra las tropas que los perseguían. En el enfrentamiento, ocho narcos murieron. Oseguera y otros dos guardaespaldas resultaron gravemente heridos y posteriormente fallecieron en un helicóptero militar.

«El 20 de febrero, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho, que la llevó a una cabaña, en el poblado de Tapalpa (Jalisco.) En ese lugar se reunió con El Mencho esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que El Mencho permanecería en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad, el mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación», ha explicado el general Ricardo Trevilla Trejo.

El 22 de febrero, la fuerza terrestre llegó al lugar donde permanecía El Mencho quien, al verse amenazado, huye, escondiéndose entre la maleza.

«Él y su círculo cercano emprendieron la huida adentrándose en una zona boscosa. Este complejo de cabañas está en las orillas de Tapalpa, aledaño está una zona boscosa y es hacia donde se dirige El Mencho y su círculo cercano, se establece un cerco, los persigue personal de fuerzas especiales, lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales. El personal militar repele la agresión, resulta herido El Mencho con dos de sus escoltas y se detienen a dos delincuentes más», ha agregado el general Ricardo Trevilla Trejo.

Los narcos que cayeron por sus parejas sentimentales

Una vez más, las parejas sentimentales de los jefes del narco como eslabón decisivo para la captura.

2016 – Kate del Castillo : la actriz y modelo mexicana tuvo contacto con Joaquín Guzmán , alias El Chapo, facilitando indirectamente su captura.

1985 – Sara Cosío : su seguimiento permitió la detención de Rafael Caro Quintero .

2013 – Juanita Ríos: esposa de Miguel Treviño Morales, líder de Los Zetas, fue clave para su localización.

En todos estos casos, las parejas de los narcotraficantes sirvieron como eslabones indirectos que permitieron a las autoridades penetrar en círculos de seguridad que de otro modo hubieran sido inaccesibles.

¿Son importantes las novias de los narcos?

Las parejas de los capos suelen tener acceso directo a su vida cotidiana, movimientos y relaciones estratégicas dentro de los cárteles. Su información, ya sea obtenida por vigilancia directa o cooperación involuntaria, permite:

Ubicar refugios secretos y cabañas de seguridad.

Identificar círculos de escoltas y colaboradores cercanos.

Anticipar movimientos estratégicos del grupo criminal.

El nombre de una de las nocvias de El Mencho, Guadalupe Moreno Carrillo, nombre ya había aparecido tras la filtración masiva de documentos conocida como Guacamaya Leaks en 2022. En esos archivos se mencionaba a Guadalupe Moreno Carrillo como supuesta pareja sentimental del líder criminal.

Los documentos señalaban que la relación habría iniciado después de la separación de Oseguera Cervantes con su esposa, tras el segundo arresto de Rosalinda González Valencia en noviembre de 2021.