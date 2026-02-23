Escándalo en la televisión balear: un ‘therian’ irrumpe en directo a grito de «¡Perro Sánchez, hijo de puta!»

La televisión pública balear vivió este lunes uno de esos momentos que pasan de entrevista tranquila a escándalo televisivo en cuestión de segundos. Lo que iba a ser una conversación sobre el fenómeno therian terminó con un grito político, un gesto obsceno ante las cámaras y la realización cortando la señal de forma fulminante.

El episodio ocurrió durante una conexión en directo en la televisión autonómica pública IB3, donde un joven invitado participaba en un espacio producido por Nova Televisió (Grupo Serra) para hablar de la creciente visibilidad de las quedadas de personas que se identifican como animales a nivel espiritual.

Durante buena parte de la conversación, el ambiente fue aparentemente normal. El invitado respondía a preguntas sobre su supuesta identidad therian, el significado del movimiento y prácticas como el quadrobics, una disciplina que imita movimientos animales. Es cierto, que las respuestas eran algo escuetas y muy faltas de argumentos. Pero en los últimos segundos todo cambió.

De forma inesperada, el entrevistado decidió cerrar su intervención con un mensaje político a pleno pulmón y un gesto obsceno frente a cámara. «Perro Sánchez hijo de puta, dimisión», gritó, agarrándose las partes íntimas en directo.

El plató quedó congelado durante un instante. Acto seguido, la realización reaccionó de inmediato y cortó la emisión, dejando la escena incompleta para los espectadores que estaban siguiendo el programa en ese momento.

El programa estaba presentado por Toni Rigo, que había conducido la entrevista con normalidad hasta el estallido final. En el plató también se encontraba el actor Joan Carles Bestard, quien se mostró muy crítico con el comportamiento del invitado tras el incidente, calificando la situación como inapropiada para un espacio televisivo público.

Tras lo ocurrido comenzaron a surgir preguntas. ¿Era realmente parte del colectivo therian o simplemente utilizó el fenómeno como excusa para conseguir unos minutos de visibilidad televisiva? Algunos espectadores y usuarios en redes sociales han puesto en duda la autenticidad del invitado, señalando que podría haber aprovechado el creciente interés mediático por el tema para colarse en el programa y lanzar su mensaje político. Por ahora, no hay confirmación clara sobre su vinculación real con la comunidad therian.

El incidente llega en un momento en el que el fenómeno therian está generando cada vez más atención en Mallorca. En redes sociales circulan vídeos de jóvenes imitando movimientos animales, practicando quadrobics y organizando encuentros. Incluso se han difundido convocatorias de quedadas en municipios de la isla de Mallorca. La rápida expansión del tema en internet ha provocado curiosidad, debate y también polémica en distintos sectores de la sociedad balear, y lo ocurrido en directo en IB3 ha añadido un nuevo episodio que ya está dando que hablar.