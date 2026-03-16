Cuándo es el Premier Pádel de Cancún P2: horarios de los partidos, cuadros y cómo ver por TV en directo y en vivo online

El Premier Pádel de Cancún se celebra entre este 15 de marzo y el 22 de marzo de 2026 en el Rafa Nadal Tennis Center. Este será el tercer torneo del calendario de la IPF y la armada española estará liderada por Arturo Coello, Alejandro Galán, Miguel Yanguas y Juan Lebrón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las fechas y horarios del Premier Pádel de Cancún que se celebra durante esta semana.

El Rafa Nadal Tennis Center de Cancún acoge hasta el 22 de marzo un campeonato en el que participarán los mejores jugadores del mundo y que estará dotado con un premio de 264.534 euros. Después del Premier Padel de Gijón disputado la semana pasada, que se saldó con la victoria de la pareja formada por Alejandro Galán y Federico Chingotto, durante esta semana el epicentro del pádel mundial será la ciudad de Cancún.

Cuándo empieza el Premier Pádel de Cancún

El torneo comenzó el pasado domingo 15 de marzo con los primeros clasificatorios que se disputarán hasta este martes 17 de marzo. Entre este día y el 18 comenzará la primera ronda y así sucesivamente hasta la gran final que se disputará el próximo domingo 22 de marzo.

Cuadro del Premier Pádel de Cancún 2026

El cuadro masculino estará formado por 28 parejas, de las que 22 entran de forma directa, cuatro se clasifican a través de la previa y otras dos con wild cards. En categoría femenina competirán 24 parejas.

En el cuadro masculino, las parejas formadas por Agustín Tapia y Arturo Coello, Alejandro Galán y Federico Chingotto, Miguel Yanguas y Franco Stupaczuk y Juan Lebrón y Leandro Roman Augsburger son las grandes favoritas para hacerse con el triunfo en el tercer torneo de este 2026.

Horarios de los partidos del Premier Pádel de Cancún 2026

Estos son los horarios del Premier Pádel de Cancún 2026:

Clasificatorios (entre 15 y 17 de marzo)

Domingo 15: 09.00 horas. (15.00 horas en España)

Lunes 16: 09.00 horas. (15.00 horas en España)

Martes 17: 09.00 horas. (15.00 horas en España)

Primera ronda (17 y 18 de marzo)

Martes 17: 16:00 horas. (22:00 horas en España)

Miércoles 18: 09.00 horas. (15.00 horas en España)

Segunda ronda

Jueves 19 de marzo: 09:00 horas. (15.00 horas en España)

Cuartos de final

Viernes 20 de marzo: 16:00 horas. (22:00 horas en España)

Semifinales

Sábado 21 de marzo: 16:00 horas. (22:00 horas en España)

Final

Domingo 22 de marzo: 17:00 horas. (23:00 horas en España)

Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel de Cancún

El torneo se podrá ver en vivo y en directo a través del canal oficial de Premier Padel en YouTube, donde se podrán ver los partidos clasificatorios de forma gratuita. A partir de cuartos de final, la retransmisión correrá a cargo de RedBull TV. ESPN también ofrecerá en directo el evento durante toda la semana de competición.

Qué día es la final del Premier Pádel de Cancún

La final, que se disputará en el Rafa Nadal Tennis Center de la ciudad mexicana, se disputará el próximo domingo 22 de marzo a las 23.00 horas de España. Visto lo visto en los últimos torneos, todo hace indicar que habrá representación española en este partido en el que los mejores jugadores del mundo de pádel lucharán por la victoria en el tercer torneo de la temporada en el IPF.