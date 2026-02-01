¿Por qué Rafa Nadal está en la final del Open de Australia 2026?

Rafa Nadal fue la aparición estelar de la final del Open de Australia. El dos veces campeón en Melbourne Park presidió el palco de autoridades en la final que midió a Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. El murciano quiere inscribir su nombre como el segundo español en ganar en tierras oceánicas tras varias finales perdidas de españoles como Carlos Moyá, Garbiñe Muguruza, Andrés Gimeno, Arancha Sánchez Vicario, Juan Gisbert o Conchita Martínez.

El mallorquín reaparecía en una pista de tenis casi un año después de ser homenajeado en Roland Garros por su increíble carrera deportiva. En este caso, Nadal sí se quedó como asistente de lujo en una final en la que apoyaba a Alcaraz. «Si gana Novak estaré contento, pero siento que tengo que apoyar a Carlos», dijo Nadal en un encuentro publicitario con su patrocinador Kia.

El mejor deportista español de todos los tiempos cree que la semifinal ante Alexander Zverev no le pasará factura a Alcaraz. «Estoy seguro de que se va a recuperar. La otra semifinal tampoco fue corta y con un jugador que tiene una edad distinta, así que creo que tiene incluso más posibilidades de llegar mejor que Novak», añadió.

Hay que recordar que Rafa Nadal y Novak Djokovic poseen en su haber el récord del partido más largo de la historia celebrado en 2012. Aquel encuentro duró 5 horas y 53 minutos y se decantó del lado del serbio por 5–7, 6–4, 6–2, 6–7 (5–7) y 7–5. Una década después, el manacorense pudo desquitarse con la mayor remontada de la historia en una final de Grand Slam ante Daniil Medvedev al que venció por 2–6, 6–7, 6–4, 6–4, 7–5 en 5 horas y 24 minutos.

Nadal sabe perfectamente lo que son las batallas épicas en Australia y nadie mejor que él para entregar el trofeo de campeón. De ganar Alcaraz será el más joven en completar todos los títulos de Grand Slam con 22 años, de vencer Djokovic igualaría a Margaret Court como el tenista que más Grand Slam ha ganado de la historia con 25 entorchados.

Dónde vive Rafa Nadal

Rafa Nadal tiene su residencia ubicada en Porto Cristo, en la isla de Mallorca. Vive con su esposa, Mery Perelló, en una mansión en las Islas Baleares donde no les falta de nada. Jardines con vistas, gimnasio personal, habitaciones amplias, piscina…

Cómo se llama el hijo de Nadal

El hijo de Rafa Nadal, que nació en octubre de 2022, se llama también Rafael Nadal, aunque en su caso el segundo apellido es Perelló y no Parera. El tenista balear se vio acompañado en 2024, el último año de su carrera deportiva profesional, por su primogénito, dejando algunas imágenes de ternura dignas de mención.

Dónde nació Nadal y quién es su familia

Como ya hemos dicho, Rafa Nadal nació en Manacor, en la isla de Mallorca. A lo largo de su carrera el tenista ha reconocido que su familia ha jugado un papel fundamental en su carrera. Sus padres, Ana María y Sebastián, se separaron en 2009 y eso supuso un gran dolor en el tenista español y en su hermana Maribel, tal y aseguraron en su día, aunque finalmente se reconciliaron y se mantuvo la unidad familiar.

Rafa Nadal está casado con Mery Perelló, a la que presentó su hermana Maribel. La esposa del manacorí estudió con su hermana y lleva su vida privada de la manera más discreta posible y sólo suele hablar en actos de la Fundación del tenista. Entre sus tíos destaca Toni Nadal, que fue durante bastantes años el entrenador del propio Rafa. Por otro lado, su tío Miguel Ángel también es reconocido por haber sido futbolista y haber jugado en el Barcelona, en el Mallorca y en la selección española.

La edad de Rafa Nadal

Rafa Nadal Parera tiene actualmente 39 años cumplidos el 3 de junio. El tenista balear nació en 1986 en Manacor, en Mallorca. El manacorí tiene una dilatada trayectoria profesional y ya está en la recta final de su carrera debido a su edad y se retirará al final de 2024, pero lo que nadie podrá dudar es que gracias a los 22 Grand Slam que ha conseguido se considerado como el mejor de la historia.

Cuánto mide Rafa Nadal

Rafa Nadal mide 1,85 metros y esto le sitúa un poco por encima de la media de los tenistas de la ATP. Por ponernos en contexto, la altura del manacorí es la misma que la de Roger Federer y Carlos Alcaraz. El tenista balear estaría lejos del 1,98 de Daniil Medvedev y a pocos centímetros del 1,88 de Novak Djokovic. Tsitsipas, por ejemplo, mide 1,93.