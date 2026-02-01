Carlos Alcaraz – Djokovic, en directo | Final del Open de Australia 2026 en vivo hoy

Carlos Alcaraz está a las puertas de conquistar el Open de Australia 2026, un torneo que aún no figura en su palmarés ni entre los tatuajes con los que rinde homenaje a sus títulos de Grand Slam. El tenista de El Palmar se mide contra el diez veces campeón del torneo, Novak Djokovic, en un partido que se disputará en la Rod Laver Arena y en el que el espectáculo está garantizado. Los amantes del tenis deberán madrugar para no perder detalle de esta cita final que tendrá lugar en Melbourne el domingo 1 de febrero a partir de las 9:30 hora española.

A qué hora juega Carlos Alcaraz la final del Open de Australia 2026 contra Djokovic

La organización del Open de Australia ha programado la final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic para este domingo 1 de febrero a las 9:30 hora española (19:30 hora local), una hora menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo el Carlos Alcaraz vs Djokovic: la final del Open de Australia 2026

La final del Open de Australia 2026, se podrá seguir en directo a través de los canales de Eurosport, cadena que cuenta con los derechos de emisión del torneo en España y que retransmitirá el encuentro a través de Eurosport 1 y Eurosport 2. Además, en OKDIARIO se podrá vivir en directo gratis y minuto a minuto el duelo final de este Grand Slam.

Cuántas veces ha ganado Alcaraz a Djokovic

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se han enfrentado en nueve ocasiones. De estos encuentros, Alcaraz ha logrado la victoria en cuatro ocasiones, mientras que el serbio se ha impuesto un total de cinco veces. Entre las victorias del jugador español, destacan las de las finales de Wimbledon 2023 y 2024 y las semifinales del US Open 2025. Djokovic, por su parte, venció al tenista de El Palmar en la pasada edición del Open de Australia, en cuartos de final, y había hecho lo propio en la recordada final de los Juegos Olímpicos de París 2024, en la sede de Roland Garros.