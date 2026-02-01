Irrepetible Alcaraz: se convierte en el más joven de la historia en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcanza Alcaraz la gloria en Australia, una de la que ha sido privado durante toda su carrera deportiva. Cuando no fue Djokovic en cuartos de final fue Zverev, en la misma ronda, su verdugo. Cada dos por tres no le salía seis al murciano en Las Antípodas. «En 2026 mi principal objetivo es ganar el Open de Australia», rumiaba antes de iniciar la temporada. Australia, sólo una palabra en su cabeza. Australia, Australia y Australia.

«Estaría el resto del año sin ganar un Grand Slam con tal de ganar en Australia», llegó a decir. Todavía quedan tres grandes torneos por disputarse, pero ya tiene su Santo Grial de la forma más inmensa posible. Ante Djokovic, el más ganador de la historia y en la Rod Laver, el coto de caza privado para el serbio. Diez entorchados en Australia, nadie ha ganado más en el país oceánico.

Claudica ante Alcaraz, inquebrantable en todo el torneo y se alza como el más joven en completar el Career Grand Slam. Nadie en la historia ha ganado los cuatros Grand Slam antes que el murciano. Inició su viaje en 2022, con su primer US Open. En 2023 se coronó en Wimbledon y un años más tarde, en 2024, reinó sobre la tierra batida de Roland Garros. Ahora, en 2026, escribe el Open de Australia en su currículum.

Confirma Alcaraz la versatilidad que otros tenistas no alcanzaron o tardaron mucho más tiempo en adquirir. En el libro histórico del tenis hay una larga lista de campeones con grietas en su palmarés. Como Pete Sampras, que nunca ganó Roland Garros, o Bjorn Borg, al que le faltó el US Open y el Open de Australia. Y los hay como Roger Federer, que necesitaron un arduo camino para completar la lista. Escribe el deporte en general y el tenis en particular una fecha con pincel de oro.

1 de febrero de 2025, el día que Alcaraz rindió (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) a Djokovic en su jardín -10 entorchados suma en Australia- y ascendió a otra dimensión. Una en la que solo se encuentra él. Nadie ha ganado los cuatro Grand Slams siendo tan joven. El rey Novak ha caído, viva el rey Carlos. Se eleva en Melbourne por primera vez, su puño rompió el techo oceánico como él solo sabe hacer aunque nunca antes hubiera reinado en Las Antípodas. Obliga Carlos a que Novak, guerrero perenne, saque la bandera blanca de la rendición el 1 de febrero de 2025, el día que Alcaraz completó la corona. El día que se elevó a otra dimensión para disfrute de un Nadal presente en la grada.