Éste es el dinero que se lleva Carlos Alcaraz por ganar el Open de Australia 2026

La final masculina del Open de Australia presentaba un cartel prácticamente inmejorable. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se han medido en el partido por el título del primera Grand Slam del año tenístico. Un duelo entre el español, que peleaba por convertirse en el jugador más joven en completar el Grand Slam, y Nole, en busca de su ‘grande’ número 25 para afianzar aún más su posición de mejor tenista de la historia.

Ambos accedieron a la final tras superar dos maratones a cinco sets en semifinales. Alcaraz, ante un correoso Zverev, mientras que Djokovic sorprendió al vigente campeón Jannik Sinner. Finalmente, Carlos Alcaraz ha alcanzado su séptimo título de Grand Slam en el Open de Australia.

El público de la Rod Laver Arena aguardaba para presenciar un partido para la historia en la tarde-noche de Melbourne. El parcial de 10-0 del tenista serbio en finales en el Open de Australia se enfrentaba al 2-0 particular de Alcaraz en el enfrentamiento directo con Djokovic en finales de Grand Slam. Sus dos duelos previos se dieron en Wimbledon, donde el tenista de El Palmar se impuso en las ediciones de 2023 y 2024 para evitar que Nole alcanzara los ocho títulos de Roger Federer en el torneo londinense.

Cuánto dinero ha ganado Alcaraz

Más allá de la gloria deportiva que supone su victoria en el Open de Australia, otro de los incentivos que empuja hacia la victoria es el premio económico que recibe el ganador. Tras su triunfo en cuatro sets ante Novak Djokovic, Carlos Alcaraz recibirá 2,42 millones de euros (4,15 millones de dólares australianos) junto a su trofeo del Open de Australia. El murciano ya tenía asegurados 1,26 millones por su condición de finalista, que en este caso irán a parar a los bolsillos de un Novak Djokovic que no pudo lograr repetir la gesta de semifinales ante Sinner.

Con su victoria en el primer Grand Slam del año, Carlos Alcaraz sigue aumentando las cuantiosas ganancias que se ha labrado en el circuito ATP con tan sólo 23 años. El actual número uno del ranking supera ya los 50 millones de euros en premios económicos por su desempeño tenístico, una cantidad que no incluye patrocinios ni acciones publicitarias. Una cantidad que es fruto de sus 25 títulos a nivel ATP, que incluyen siete Grand Slams tras su victoria en Australia, ocho Masters 1000, ocho ATP 500 y dos 250.

Cuánto dinero reparte el Open de Australia

El Open de Australia ha disparado su reparto económico de cara a la edición que acaba de finalizar. El primer Grand Slam de la temporada ha contado con un total de 67,6 millones de euros (115 millones de dólares australianos) en premios monetarios. La cantidad total ha aumentado un 16% respecto al 2025. Respecto a los campeones, Alcaraz y Rybakina han recibido un 19% más que Sinner y Keys, campeones de la edición de 2025.

Cabe recordar que los ganadores masculinos y femeninos reciben el mismo premio económico por su desempeño en el torneo. En cuanto a la modalidad de dobles, los ganadores recogen 525.000 euros (900.000 dólares australianos) por su victoria, tanto en la modalidad masculina como en la femenina. Harrison y Skupsi se coronaron en la primera de ellas, mientras que Mertens y Zhang lo hicieron en los dobles femeninos.