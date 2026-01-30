Alexander Zverev vio la oportunidad de ganar a Carlos Alcaraz en el Open de Australia cuando el español se quedó completamente acalambrado en el tercer set de su partido de semifinales. El murciano apenas podía moverse por la pista por culpa de unos problemas físicos que hicieron que pidiese la asistencia del médico para tratar esa dolencia.

Técnicamente las asistencias médicas en tenis sólo se pueden requerir para lesiones óseas no para calambres. Alcaraz tiró de una picaresca que ya se ha visto en otras muchas ocasiones en otros rivales como por ejemplo Novak Djokovic para cortar el ritmo a los rivales. El español consiguió que viniera el médico y le intentase activar las piernas mientras Zverev perdía completamente los papeles contra los árbitros.

«¿Cómo dejáis que le traten por unos calambres? ¡Esto es una mierda! Estáis protegiendo a estos dos tíos todo el rato!», dijo el tenista alemán en referencia a que dos rondas antes Jannik Sinner también sufrió este mismo problema de calambres deteniéndose el partido por completo por el protocolo de calor extremo.

En el caso de Alcaraz no se detuvo el partido por completo, sino que el español fue masajeado y además recibió un zumo de vinagre y pepinillo para superar los calambres. Zverev estuvo todo el cuarto set quejándose a la árbitra del encuentro porque consideraba que Alcaraz había recibido un trato de favor por parte de la organización.

«Salvas a Alcaraz y a Sinner. Es una locura que se les permita descansar con calambres. Es un chiste», repitió a los oficiales del encuentro en varias ocasiones. Estos comentarios parece que pudieron descentrar en alguna medida a un Alcaraz que desde que pasó los calambres no tuvo un rendimiento óptimo en las semifinales del Open de Australia. El murciano pasó un calvario en este encuentro por culpa del calor extremo registrado en Melbourne Park.