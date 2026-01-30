El sufrimiento de Alcaraz ante Zverev en pleno partido: «He vomitado, no sé si tengo que tomarme algo»

La semifinal contra Zverev caminaba en la dirección que Alcaraz quería. Se había apuntado los dos primeros sets y llevaba la iniciativa en el tercero hasta que todo cambió. De un momento a otro. El calor de Melbourne entró en juego y cayó como una losa sobre el tenista murciano. En el ecuador de la tercera manga se acercó al banquillo de su equipo, se apoyó para coger aire y verbalizó sus sufrimiento. «He vomitado, no sé si tengo que tomarme algo», expresó.

Se refugió Alcaraz en las sombras que dibuja el techo de la pista hasta que, dos juegos después, al malestar por el calor se sumó la rigidez muscular. Se llevó la mano al muslo, se agachó, estiró… Todo con tal de recuperar elasticidad para poder enfilar el tramo final del tercer set. Pese a ello, se apuntó dos juegos al servicio y logró forzar el tie break. Fue entonces cuando recibió asistencia médica. Le aplicaron masajes y se tomó un calmante.

Zverev rechazó la asistencia médica y se quejó. «Eso es una mierda. ¿Cómo se le puede atender por unos calambres?», bramó el alemán mientras Alcaraz, sentado en su banquillo, sacó un bote con jugo de pepinillos para combatir los calambres. Regresó a pista con lo que tenía, pero se le escapó el set en el tie break. Lo embolsó Zverev. Alcaraz apenas tenía movilidad. Caminaba sobre la pista dura de Melbourne, pero su muñeca le mantenía a flote.

«He vomitado, no sé si tengo que tomarme algo» Las palabras de Alcaraz a su banquillo.#AusOpen #AO26 pic.twitter.com/czxu4yXK6E — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 30, 2026



En la cuarta manga poco a poco fue recuperando algo de capacidad. «Ánimo. Date tiempo, con tiempo vas a ir mejorando. Nosotros tenemos dos sets ganados. Con tiempo vas a ir mejor», le decía Samu López a Carlitos. Y Alcaraz, a medida que avanzaba el set, fue encontrando una pequeña esperanza. Pasó a poder dar pequeños pasos laterales y a centrarse en el tenis y no en los calambres.