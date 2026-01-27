Cuándo juega Carlos Alcaraz contra Zverev: a qué hora es el partido de semifinales del Open de Australia 2026 y dónde verlo en directo por TV gratis

Carlos Alcaraz se ha plantado en las semifinales del Open de Australia 2026 y se verá las caras ante un Alexander Zverev que promete dar mucha guerra, por lo que el murciano tendrá que sacar su mejor versión para superar al alemán. Y es que el número uno del ranking de la ATP sigue sin haber cedido ni un set en lo que llevamos de Grand Slam y espera poder seguir así tras este choque. Te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo este partidazo que se juega en Melbourne.

Carlos Alcaraz sigue imparable en el Open de Australia 2026 y ya se ha plantado en las semifinales, donde se enfrentará a Alexander Zverev, un rival que no se lo pondrá nada fácil a un murciano que llega tras cargarse a Álex de Miñaur en los cuartos de final por 7-5, 6-2 y 6-1. El de El Palmar arrancó su aventura en Melbourne imponiéndose a Adam Walton en su debut (6-3, 7-6 y 6-2), a Yannick Hanfmann en segunda ronda (7-6, 6-3 y 6-2), al francés Corentin Moutet en tercera fase (6-2, 6-4 y 6-1) y en octavos a Tommy Paul con un firme 7-6, 6-4 y 7-5, por lo que todavía no ha cedido ni un set.

Carlos Alcaraz ya está a un paso de alcanzar la gran final del Open de Australia, algo que nunca había conseguido en su carrera. De hecho, este torneo que se juega en tierras australianas es el único Grand Slam que no ha conseguido ganar el murciano, por lo que espera que este año sí que sea el definitivo. Hay que destacar que el primer y último tenista español que ha conseguido coronarse en la Rod Laver Arena ha sido Rafa Nadal, por lo que el de El Palmar espera unirse a él el próximo domingo.

La organización de este primer Grand Slam del año ha programado este apasionante y frenético Carlos Alcaraz – Alexander Zverev que corresponde a las semifinales del Open de Australia 2026 para este viernes 30 de enero. El horario todavía no ha sido desvelado, por lo que habrá que esperar a que la ATP desvele el orden de juego de estos choques que se jugarán en la Rod Laver Arena.

Carlos Alcaraz ha arrancado la temporada, por ahora, en un gran estado de forma. Hace unas semanas anunciaba su separación de Juan Carlos Ferrero y ahora ha iniciado esta aventura con Samuel López como entrenador, con el que parece que todo sigue funcionando a las mil maravillas. Ahora el objetivo a más corto plazo es poder conquistar el Open de Australia 2026, pero antes de centrarse en el título tendrá que llegar a la gran final y para ello tendrá que superar a un rival complicado como es Alexander Zverev.

Este apasionante Carlos Alcaraz – Alexander Zverev de las semifinales del Open de Australia 2026 se disputará este viernes 30 de enero. Estos dos tenistas se han enfrentado en 12 ocasiones, repartiéndose seis triunfos cada uno, lo que se traducirá, sin duda, en un partido que estará muy igualado y en el que puede ocurrir de todo. Su último enfrentamiento fue en 2025 en las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati, choque que se llevó el murciano por 6-4 y 6-3.

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los partidos que se disputan en este torneo que se está celebrando en Melbourne ha sido Eurosport. Este Carlos Alcaraz – Alexander Zverev que corresponde a las semifinales del Open de Australia 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de las plataformas como HBO Max o Movistar+ que tienen incluido Eurosport. Cabe recordar que todos estos operadores son de pago, por lo que no se podrá ver gratis por TV lo que ocurra entre el murciano y el germano en la Rod Laver Arena.

Los seguidores incondicionales del tenista murciano también deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Alexander Zverev de las semifinales del Open de Australia 2026 mediante las aplicaciones de Eurosport, Movistar+ o HBO Max. Estas apps se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a las respectivas páginas webs de estas plataformas para ver todo lo que suceda en este partidazo que se disputará en la Rod Laver Arena de Melbourne.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en estos últimos días del primer Grand Slam del año, donde sólo queda Carlitos como representante español. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto del Carlos Alcaraz – Alexander Zverev de semifinales del Open de Australia y una vez acabe publicaremos la crónica. También compartiremos con nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en la Rod Laver Arena.

Por otro lado, todos aquellos amantes de este deporte que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el Carlos Alcaraz – Alexander Zverev de las semifinales del Open de Australia 2026 podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Radio Marca u Onda Cero podrán conectar con el Rod Laver Arena para narrar todo lo que esté haciendo el murciano.