¿Cuándo es la final del Open de Australia 2026 y a qué hora empieza el partido

El Open de Australia 2026 sigue su curso y ha ingresado en la importante segunda semana, donde los mejores tenistas del mundo lucharán por hacerse con el título final de la competición. Carlos Alcaraz, hasta el momento, está firmando un impecable torneo y ya está en los cuartos de final para enfrentarse al jugador local Álex de Miñaur durante este martes 27 enero, no antes de las 11:00 horas en España. El objetivo prioritario del murciano es seguir pasando rondas y clasificarse para el partido por el título. Descubre cuándo es la final del Open de Australia.

El actual número uno del mundo, por otro lado, buscará convertirse en el primer ‘grande’ de la temporada en el jugador más joven de la historia en completar los cuatro Grand Slams, a sus 22 años de edad. Eso sí, para ello deberá destronar a un Jannik Sinner que ya salvó su primer ‘match point’ ante Spizzirri, donde además de ganar el partido también venció a los calambres y los problemas físicos causados por las condiciones climatológicas adversas, que se han convertido en uno de los grandes protagonistas negativos en la competición.

Dónde ver por TV y online el Open de Australia 2026

La competición al completo se puede ver y disfrutar a través de las pantallas de Eurosport y HBO Max, que son las compañías que cuentan con todos los derechos en exclusiva del Open de Australia 2026. Por otro lado, también podrás seguir todos los detalles del primer ‘grande’ del año en la web de OkDiario, donde os detallaremos todo lo que ocurra en los partidos de Carlos Alcaraz y tenistas más significativos del circuito, como es el caso de Jannik Sinner, Novak Djokovic o Aryna Sabalenka, entre otros.

The AO Heat Stress Scale is above 5.0. Play and practice is suspended on outside courts. The roofs on RLA and MCA are now closed and will remain closed as per the AO Extreme Heat Protocols. If onsite, please seek shade and apply cooling strategies. Ground Pass holders can… — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2026

Cuándo es la final

El choque que todo tenista anhela jugar alguna vez en su vida, una final de un Grand Slam, en este caso la del Open de Australia, se disputará el próximo 1 de febrero del 2026, en la impecable Central del Rod Laver Arena de Melbourne Park, donde se reunirán miles de aficionados para disfrutar del choque por el título.

Another milestone ticked off in Melbourne ✅ Aryna Sabalenka defeats Jovic 6-3 6-0 to reach her fourth consecutive #AusOpen semifinal and a 14th career Grand Slam semifinal.#AO26 pic.twitter.com/aub0R11ekI — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2026

A qué hora es la final del Open de Australia 2026

La final del primer ‘grande’ del año se celebrará a partir de las 09:30 horas en España. Carlos Alcaraz buscará adentrarse en su primera gran final en Australia y completar los cuatro Grand Slams, un hito que lo convertiría en el jugador más joven de la historia en lograrlo a sus 22 años de edad. Sinner, bicampeón y máximo rival del murciano, tratará de impedirlo. La lucha está servida en territorio oceánico.