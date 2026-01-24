La táctica marrullera de la organización del Open de Australia para perjudicar a Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz tiene motivos para estar disgustado con la organización del Open de Australia. El número uno de la ATP jugará por tercera jornada consecutiva en el turno de mañana su partido de cuarta ronda del torneo contra Tommy Paul en una maniobra que muchos consideran de desgaste contra el tenista murciano.

El calor extremo que se vive en estos días en el Melbourne Park casi acaba con la andadura de Jannick Sinner y en el caso del murciano la exigencia que provocan las condiciones climáticas le están desgastando también con temperaturas que han alcanzado los 38 grados en algunos casos. Sin ir más lejos, la previsión meteorológica marca esta temperatura para los partidos del próximo martes.

Habitualmente los mejores jugadores del circuito suelen disputar sus partidos en los turnos de tarde, pero este Open de Australia está siendo completamente atípico para un Alcaraz que sólo se libró en la primera jornada de la exposición solar ganando a Adam Walton. En cuarta ronda, la organización repitió jaimitada contra el español para darle el turno de tarde al ídolo local Alex de Miñaur.

Muchos piensan que esta elección de la organización de dar la noche al cabeza de serie número seis del torneo atiende a un favoritismo para que llegue menos desgastado a unos hipotéticos cuartos de final contra Carlos Alcaraz siempre y cuando se imponga a Alexander Bublik.

Hay que recordar que el murciano nunca ha conseguido pasar de los cuartos de final del Open de Australia y la organización parece empeñada en no ponerle las cosas fáciles. El español no disfruta del mismo estatus de respeto que en otros torneos en los que se ha impuesto como Roland Garros o el US Open donde siempre juega en ‘prime time’.

Alcaraz no es el único perjudicado

Pero el español no es el único damnificado de una organización que está jugando deliberadamente a debilitar a los dos grandes dominadores del circuito. Jannik Sinner estuvo al borde del K.O. en tercera ronda contra Eliot Spizzirri por culpa, precisamente, del calor. El italiano se acalambró y gracias a la norma del calor extremo pudo parar el partido, recomponerse y ganar el encuentro.

Mientras el vigente campeón penaba con las condiciones meteorológicas extremas, el Open de Australia sí se afanaba en proteger las opciones de un Novak Djokovic que se encontraría con Sinner en semifinales. El 10 veces ganador del torneo ha demostrado estar varios peldaños por debajo de su rival en los últimos enfrentamientos, pero quizá el desgaste pueda igualar las fuerzas.

El hecho es que la organización del Open de Australia no va a poner las cosas nada fáciles a los dos grandes dominadores del circuito en pos de conseguir cambiar las tornas del tenis mundial. Alcaraz y Sinner se han repartido en el palmarés todos los Grand Slams desde que Djokovic ganase el US Open de 2023. Precisamente el serbio podría ser gran beneficiado. Todavía están esperando en Australia a que juegue en una jornada de día.