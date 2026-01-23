Horario del Carlos Alcaraz – Tommy Paul: cuándo es el partido de octavos del Open de Australia 2026 y dónde ver gratis por TV en directo

Carlos Alcaraz ha alcanzado ya las últimas rondas de este Open de Australia 2026 y ha alcanzado en los octavos de final, donde se tendrá que enfrentar a un Tommy Paul que promete ponérselo muy difícil en Melbourne. El gran objetivo del murciano sigue siendo el conquistar este primer Grand Slam del año, ya que es el único que no ha conseguido ganar. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en la Rod Laver Arena.

Cuándo se juega el partido Carlos Alcaraz vs Tommy Paul en el Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz ya se ha plantado en los octavos de final del Open de Australia 2026 y allí se verá las caras contra el rival más difícil que ha podido tener hasta el momento: Tommy Paul. El estadounidense no se lo pondrá nada fácil al murciano, pero Carlitos ya ha demostrado que va con todo en este primer Grand Slam del año, ya que no ha cedido ni un set hasta ahora. En su debut se impuso a Adam Walton por 6-3, 7-6 y 6-2, superó también en segunda ronda a Yannick Hanfmann (7-6, 6-3 y 6-2) y en tercera fase superó con gran contundencia a Corentin Moutet con un aplastante 6-2, 6-4 y 6-1.

Carlos Alcaraz ha ganado tres de los cuatro Grand Slam que existen en el circuito de la ATP. El único que le falta es el Open de Australia, el cual sólo ha conseguido ganar un tenista español: Rafa Nadal. El de Manacor logró alzarlo en dos ocasiones al cielo de Melbourne y ahora la gran tarea del murciano es conseguir llevarse su primer galardón de este torneo y así romper ese maleficio que tiene en tierras australianas.

La organización de esta competición que se juega en Melbourne ha programado este vibrante Carlos Alcaraz – Tommy Paul que corresponde a los octavos de final del Open de Australia 2026 para este domingo 25 de enero. Todavía no se conoce el orden de juego y es por ello que habrá que esperar para ver en qué horario juega el tenista murciano su encuentro en la Rod Laver Arena.

Horario del partido de Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz ha comenzado con buen pie el año 2026 con estas tres victorias en su prime torneo que está siendo este primer Grand Slam de la temporada. Ahora su intención es seguir demostrando que está al nivel necesario para alcanzar la gran final del Open de Australia 2026, donde, previsiblemente, se tendría que enfrentar a su ya máximo rival Jannik Sinner. Además, hay que recordar que el de El Palmar ha iniciando una nueva aventura con Samuel López como entrenador tras separarse de Juan Carlos Ferrero.

Este apasionante Carlos Alcaraz – Tommy Paul de octavos de final del Open de Australia 2026 se disputará este domingo 25 de enero en la Rod Laver Arena. Estos dos tenistas se han visto las caras en siete ocasiones, cayendo del lado del murciando cinco de ellas y para el estadounidense únicamente dos. Los últimos cuatro duelos los ha ganado Carlitos y en 2025 sólo se enfrentaron en una ocasión, en cuartos de Roland Garros, donde ganó por 6-0, 6-1 y 6-4.

Dónde ver el Open de Australia 2026 con Carlos Alcaraz por TV y online en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los partidos que se jueguen en este histórico primer Grand Slam del año fue Eurosport. Esto significa que el Carlos Alcaraz – Tommy Paul de octavos de final del Open de Australia 2026 se podrá ver por televisión en directo a través de los canales que este operador tiene en diferentes plataformas como pueden ser HBO Max, que ofrece todos los encuentros, o Movistar+. Cabe recordar también que se trata de un operador de pago, por lo que los diferentes choques no se podrán ver gratis por TV.

Todos los seguidores que no se pierden ni un partido del murciano y los amantes de este deporte también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Tommy Paul correspondiente a los octavos de final del Open de Australia 2026 a través de apps como Movistar+, Eurosport o HBO Max. Estas aplicaciones se podrán descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también pondrían a disposición de sus clientes sus páginas webs para que puedan acceder con un ordenador y disfrutar del choque que se celebra en el Rod Laver Arena.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre lo que ocurra cada día en este apasionante primer Grand Slam del año, donde estamos prestando especial atención al tenista murciano. Cuando termine el Carlos Alcaraz – Tommy Paul de octavos de final publicaremos la crónica y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde Melbourne.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Tommy Paul del Open de Australia 2026

Por otro lado, todos los amantes de este maravilloso deporte que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de octavos de final del Open de Australia 2026 tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Y es que emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrían conectar con la Rod Laver Arena y narrar el minuto a minuto de lo que esté sucediendo en el Carlos Alcaraz – Tommy Paul.