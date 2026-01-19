¿Dónde se juega el Open de Australia y cuál es la diferencia horaria con España?

El Open de Australia 2026 abrió sus puertas hace unos días y en Melbourne ya se juega el primer gran torneo del calendario. En dicho escenario, por el momento, los grandes protagonistas, como es el caso de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek o Paula Badosa, entre otras, no han sufrido ningún percance y han avanzado contundentemente hacia la segunda ronda de la competición. A un escalón donde, precisamente, desea subir el vigente campeón del torneo, Jannik Sinner, que debutará este próximo martes 20 de enero, a partir de las 09:00 horas, ante el francés Hugo Gastón. Para poder disfrutar de cada uno de los partidos, los seguidores a este deporte deberán madrugar para poder observar los partidos de la competición, pues se ubica al otro lado del mundo, es decir, en Melbourne y, lógicamente, existe una gran diferencia horaria. Descubre cuántas horas de diferencia existe con respecto a España.

¿Qué hora es en Australia?: Horas de diferencia

La gran pregunta del millón. ¿Cuántas horas de diferencia hay con respecto a Australia? Si hacemos referencia a la hora actual en España, es decir, en estos precisos momentos, son las 20:13 horas. Pues bien, en Australia habrá una diferencia horaria de 10 horas, es decir, aproximadamente son 06:15 de la madrugada. Hasta el momento, los aficionados al tenis han tenido la fortuna de poder disfrutar de los grandes partidos, como, por ejemplo, el de Alcaraz, Djokovic o Badosa, todos ellos disputados a primera hora de la mañana en nuestro país, es decir, de las 07:30 horas en adelante. Al igual que ocurrirá este lunes 19 con Sinner, pues el italiano arrancará su encuentro a partir de las 09:00 horas, lo que viene siendo la sesión nocturna del Open de Australia.

Cómo ver por televisión el Open de Australia 202y y los partidos de Alcaraz

Todo aquel seguidor que quiera disfrutar del Open de Australia al completo podrá hacerlo a través de las pantallas de Eurosport y HBO Max, compañías que cuentan con todos los derechos de la competición para ofrecernos las mejores imágenes. Además, en la web de OkDiario también podrás disfrutar del minuto a minuto de todos los partidos más significativos, como es el caso de Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Paula Badosa y el resto de españoles clasificados: Alejandro Davidovich, Jaume Munar y Rafa Jódar.

Cuándo juega Alcaraz la segunda ronda del Open de Australia

Carlos Alcaraz, tras vencer en su debut al jugador local Adam Walton, jugará su próximo partido en Australia este próximo miércoles 21 de enero, en un horario que, por el momento, no está confirmado por parte de la organización. El murciano se medirá en el segundo escalón de la competición al alemán Yannck Hanfmann, que también hizo los deberes en su estreno para citarse ante el actual número uno del mundo, que busca su primer título en Melbourne y además convertirse en el jugador más joven de la historia en completar los cuatro ‘grandes’.