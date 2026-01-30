Cuándo es el Carlos Alcaraz – Djokovic: a qué hora empieza la final del Open de Australia 2026 y dónde ver el partido por TV gratis en directo

Carlos Alcaraz está a un pasito de conquistar el Open de Australia 2026, un trofeo que todavía no tiene en sus vitrinas. El murciano tendrá que pelear con Novak Djokovic por este Grand Slam y el espectáculo estará asegurada en la Rod Laver Arena, ya que, sin duda, será un auténtico partidazo que todos los amantes de este deporte están deseando ver. Te contamos cuándo es la final del torneo, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo gratis este choque en el que el título está en juego.

Carlos Alcaraz se ha plantado en la final del Open de Australia 2026 por todo lo alto tras un partidazo en semifinales frente a Alexander Zverev, en la que se tendrá que enfrentar a Novak Djokovic, que se cargó en cinco sets a Jannik Sinner (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4). El murciano superó todos los problemas que se le pusieron por delante y consiguió un triunfo impresionante por 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5. La andadura del de El Palmar en Melbourne arrancó con un triunfo frente a Adam Walton (6-3, 7-6 y 6-2), en segunda ronda se cargó a Yannick Hanfmann por 7-6, 6-3 y 6-2, en tercera a Corentin Moutet (6-2, 6-4 y 6-1) y ya en octavos de final se cargó a Tommy Paul por 7-6, 6-4 y 7-5 y en cuartos se deshizo con gran facilidad de Álex de Miñaur por 7-5, 6-2 y 6-1.

Ahora Carlos Alcaraz ya está en una final del Open de Australia 2026 que sueña con ganar. El tenista español, que ocupa el número uno del ranking de la ATP, alcanza esta ronda por primera vez en su carrera y ahora su gran objetivo es conquistar este Grand Slam, que es el único que le falta. A los españoles no les ha ido del todo bien en Melbourne, ya que el único que se ha coronado en la Rod Laver Arena -en dos ocasiones- ha sido una leyenda como Rafa Nadal.

La organización de este apasionante Grand Slam que se celebra en Melbourne ha programado esta apasionante y tan esperada final Carlos Alcaraz – Djokovic para este domingo 1 de febrero. El horario escogido por la ATP ha sido el de las 9:30 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que todo el que quiera disfrutar de este partidazo que se celebra en la Rod Laver Arena ya sabe a qué hora empieza.

El año de Carlos Alcaraz ha comenzado de la mejor manera este 2026 en su nueva aventura alejado de Juan Carlos Ferrero. Por ahora, primer torneo con Samuel López como entrenador, y primera opción de conseguir un título…y vaya título. El objetivo es conquistar este Open de Australia 2026, que es el Grand Slam que le falta en su palmarés, pero sabe que este domingo no lo tendrá nada fácil porque Novak Djokovic se plantará en la Rod Laver Arena con su mismo deseo.

Este frenético Carlos Alcaraz – Djokovic que corresponde a la gran final del Open de Australia 2026 se jugará este domingo 1 de febrero a partir de las 9:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Estos dos tenistas se han visto las caras en nueve ocasiones y el murciano sólo ha conseguido ganar cuatro de ellos, mientras que el serbio se ha llevado cinco triunfos. En 2025 jugaron dos veces y una cayó del lado del de El Palmar en las semifinales del US Open y, curiosamente, en Melbourne, en cuartos, ganó Nole.

Eurosport fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España los partidos que se han jugado en este Grand Slam que se está jugando en Melbourne. Esto quiere decir que este Carlos Alcaraz – Djokovic que corresponde a la final del Open de Australia 2026 se podrá ver en directo a través de los canales de Eurosport, HBO Max o Movistar+, además de plataformas que tengan el canal de Eurosport en su programación. Estos operadores son de pago, así que la gran final de este torneo que se juega en la Rod Laver Arena no se podrá ver gratis por TV.

Todos aquellos seguidores acérrimos del tenista murciano también tendrán la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Djokovic de la final del Open de Australia 2026 a través de aplicaciones como Eurosport, Movistar+ o HBO Max. Estas apps se pueden descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estos operadores pondrán a disposición de sus clientes sus páginas webs para que todos los que quieran puedan acceder a ellas con un ordenador.

Por otro lado, todos los seguidores de este deporte que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming la gran final del Open de Australia 2026 deben saber que podrán escucharla gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, la Cope, la Ser, Onda Cero y RNE conectarán con el Rod Laver Arena para narrar el minuto a minuto de todo lo que suceda en este Carlos Alcaraz – Djokovic.