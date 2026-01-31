El ídolo del hijo de Djokovic es Carlos Alcaraz y está confirmado: la pillada que lo demuestra

Este domingo 1 de febrero se disputa la final del Abierto de Australia entre uno de los tenistas más laureados de la historia del tenis ante uno que aspira a comer en su mesa cuando finalice su carrera. Novak Djokovic ante Carlos Alcaraz, uno lucha por alcanzar los 25 Grand Slam en su palmarés, otro por cerrar su primer hito, los cuatro ‘grandes’, con su primer Open de Australia. Ambos llegan por caminos muy diferentes hacia la final, aunque lo que muchos se preguntan en este gran enfrentamiento es con quién irá el hijo de Djokovic, Stefan: con su ídolo Alcaraz o con su padre.

La final del Open de Australia dejará el décimo encuentro entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, un enfrentamiento que ha caído más veces del lado del serbio (5) que del español (4), un duelo que personalmente habrá disfrutado mucho el hijo de Novak, Stefan, que como el propio ex número 1 ha afirmado tiempo atrás, es fan incondicional del español desde hace tiempo, aunque más pruebas que lo confirman.

Fue el año pasado, en la semifinal del Masters 1000 de Montecarlo que disputó Carlos Alcaraz contra otro español, Alejandro Davidovich. En la grada de la pista Raniero III se produjo una escena que no pasó desapercibida para nadie y que volvió a confirmar una historia que ya se conocía en el circuito: el hijo de Novak Djokovic tiene a Carlos Alcaraz como su gran referente.

Durante el partido disputado en el torneo monegasco, uno de los rostros más reconocibles entre los espectadores fue el de Stefan Djokovic. El hijo del tenista serbio siguió el encuentro con una atención especialmente llamativa. Su comportamiento en la grada terminó convirtiéndose en la auténtica anécdota de la jornada: lejos de limitarse a presenciar el partido como un aficionado más, Stefan pasó buena parte del duelo con su móvil en la mano grabando numerosos puntos del jugador de El Palmar, siguiendo cada golpeo.

La nota anecdótica del partido ha sido la presencia de Stefan Djokovic, hijo de Novak. Ha grabado prácticamente todos los puntos de su ídolo Carlos Alcaraz. pic.twitter.com/ZcjVabiiok — Germán R. Abril (@gerebit0) April 12, 2025

Aquella escena, sin embargo, no surgió de la nada. Desde hace tiempo, el propio Novak Djokovic ha reconocido públicamente la especial admiración que su hijo siente por Carlos Alcaraz. De hecho, el tenista serbio ya había explicado que Stefan es un apasionado del tenis y que muestra incluso más entusiasmo por este deporte del que él mismo tenía cuando era niño.

Gracias a la intermediación de su padre, el joven ya ha tenido la oportunidad de conocer personalmente a Alcaraz, una experiencia que para él supuso cumplir uno de sus grandes sueños. Desde entonces, todo apunta a que seguirá de cerca la trayectoria del español siempre que le sea posible.

El propio Djokovic explicó en su momento que, desde que Carlos Alcaraz comenzó a despuntar en el circuito, Stefan se fijó especialmente en él como modelo a seguir. Aquella confesión se produjo en 2022, cuando el serbio relató públicamente un cambio muy significativo en las preferencias de su hijo. «La novedad en los últimos meses es que para mi hijo Nadal ya no es el número uno, ahora es Alcaraz, es su jugador favorito», explicó en su día el serbio.

Este domingo se verán las caras en la final del Abierto de Australia Novak Djokovic ante Carlos Alcaraz, ¿por quién celebrará los puntos el joven Stefan?