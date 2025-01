El Open de Australia da el pistoletazo a lo grande de la temporada tenística 2025. Los mejores tenistas del mundo se reúnen en el primer Grand Slam de la temporada con un objetivo común: conquistar y alzar hacia el punto más alto la antorcha de Melbourne Park. Novak Djokovic, Jannik Sinner o Alexander Zverev, entre otros, no quieren perderse esta esperada cita y lucharán por hacerse con el ansiado trofeo del 12 al 26 de enero. Tampoco Carlos Alcaraz, de quien repasamos sus resultados en Australia hasta la fecha y la maldición que le acompañará hasta que consiga ganar el torneo o al menos, llegar a la final.

Carlitos intentará conseguir en Australia un logro que, hasta el momento, parece que se le ha atragantado: hasta la fecha, no ha sido capaz de superar los cuartos de final de la gran competición en tres de las ediciones disputadas, unos registros sorprendentes si los comparamos con el resto de ‘majors’ del calendario. El murciano, a sus 21 años, ha triunfado en la arcilla de Roland Garros 2024, ha brillado en las impresionantes luces de la Arthur Ashe del US Open 2022 y, por partida doble, se ha escuchado el himno español en la catedral del tenis mundial, Wimbledon (2023 y 2024).

No obstante, el de El Palmar, para esta campaña 2025, tiene entre ceja y ceja derribar el muro de Australia de una vez por todas, arrancar de cuajo su gran espina en las pistas de Melbourne Park y, sobre todo, iniciar la temporada al máximo nivel, algo que, en temporadas anteriores, no ha terminado de lograr debido a una irregular puesta a punto en pretemporada o a diferentes lesiones que no le han permitido llegar a Australia en la mejor forma posible.

Los resultados de Carlos Alcaraz en el Open de Australia

2021 – Segunda ronda

Carlitos Alcaraz debutaba en la edición del 2022 del Open de Australia con la ilusión intacta después de lograr tres triunfos de manera consecutiva y superar una ‘qualy’ que le daba acceso directo al cuadro principal. El actual ganador de 4 ‘grandes’, por aquel entonces, realizó su debut en primera ronda frente al neerlandés Botic van de Zandschulp, jugador al que venció con un contundente 6-1, 6-4 y 6-4. No obstante, en el segundo escalón del torneo llegó el golpe de realidad y fue eliminado por el sueco Maikel Ymer por 6-2, 4-6, 4-6 y 6-7, poniendo fin a la aventura de Carlitos en el territorio oceánico.

2022 – Tercera ronda

Un año después, en el 2022, y tras una temporada donde ya se codeó con los más grandes de este deporte, Carlos volvió a Australia con el objetivo de superar los resultados de la pasada edición. Dicho y hecho, aunque el desenlace no fue el esperado por parte de Alcaraz y todo su equipo. Tras superar en primera y segunda a ronda al chileno Tabilo, por 6-2, 6-2 y 6-3, y al serbio Lajovic, por 6-2, 6-1 y 7-5, respectivamente, le tocaría bailar con Matteo Berrettini en el tercer duelo del primer Grand Slam del año. A pesar de pelearlo hasta el final y llevar el partido al tie break del quinto set, Carlitos se quedaría con la miel en los labios después de caer derrotado por 2-6, 6-7, 6-4, 6-2 y 6-7.

2023 – No jugó por lesión

Todo hacía indicar que el 2023 sería el año de Alcaraz en Australia, sobre todo después de acabar la temporada 2022 al máximo nivel conquistando su primer título de Grand Slam, el US Open 2022. Sin embargo, surgió un problema inesperado días antes de volar hasta el continente oceánico: una lesión en el «músculo semimembranoso» de su pierna derecha, que lo obligó a bajarse del cuadro principal.

«Cuando estaba en mi mejor momento en la pretemporada, me lesioné por un movimiento fortuito y antinatural en el entrenamiento. Esta vez es el músculo semimembranoso de mi pierna derecha. Trabajé muy duro para llegar a mi mejor nivel en Australia, pero, desafortunadamente, no podré jugar el Care A2+ Kooyong ni el Abierto de Australia. Es duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante», publicó el propio Alcaraz en sus perfiles oficiales de redes sociales, anunciado así la dura noticia.

Phhhhhhhhew! @carlosalcaraz survives a marathon 14-minute service game to hold off Alexei Popyrin in their RLA exhibition match. The Spaniard leads the Aussie 6-3 5-4#AO2025 pic.twitter.com/ssMGytJS7J — #AusOpen (@AustralianOpen) January 10, 2025

2024 – Cuartos de final

En la edición del 2024, Carlos Alcaraz aterrizaba en Australia como uno de los máximos favoritos para llevarse el torneo. Sus resultados previos y su gran momento de forma hablaban por sí solos, incluso llegó a instalarse en los cuartos de final de la competición con tan solo un set en contra: había vencido a jugadores de la talla de Richard Gasquet, por 7-6, 6-1 y 6-2; Lorenzo Sonego, por 4-6, 7-6, 3-6 y 5-7; Shang Juncheng, por 6-1, 6-0, RET; o Miomir Kecmanovic, por 6-4, 6-4 y 6-0. No obstante, y a pesar de llegar a cuartos de final lanzado, un impresionante Alexander Zverev se hizo grande en la Philippe Chatrier y sacó de la pista a un Carlitos que cayó derrotado, finalmente, por 6-1, 6-3, 6-7 y 6-4.